“No tengo palabras”: Alfredo Iván Guzmán, hijo del exalcalde de Tame, tras recuperar su libertad

Luego de permanecer cerca de cinco días secuestrado, Alfredo Iván Guzmán Balcarce, hijo del exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán Tafur, regresó a la libertad y entregó sus primeras declaraciones públicas tras ser liberado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento de Arauca.



La entrega del joven se produjo mediante una comisión humanitaria integrada por la Iglesia Católica, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) y la Defensoría del Pueblo, organismos que participaron en el operativo realizado en zona rural del departamento.

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Su liberación puso fin a varios días de incertidumbre para familiares, amigos y habitantes de Tame, municipio donde había sido reportado como secuestrado desde la madrugada del pasado 25 de mayo.



Así ocurrió la liberación

De acuerdo con la información conocida, Guzmán Balcarce fue entregado junto con otra persona identificada como Plácido Ovalles, quien también permanecía retenido por el ELN desde el pasado 12 de mayo.

Tras la misión humanitaria, ambos fueron trasladados hacia el municipio de Tame en vehículos del Comité Internacional de la Cruz Roja.



El ELN señaló en un comunicado que Alfredo Iván Guzmán no tenía relación con los señalamientos dirigidos contra su padre y que por esa razón decidió dejarlo en libertad y entregarlo a la comisión humanitaria.



La Defensoría del Pueblo también confirmó la liberación de los dos ciudadanos y acompañó el proceso junto con representantes de la Iglesia Católica y del CICR.

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La incertidumbre antes de recuperar la libertad

Durante sus primeras declaraciones, Guzmán Balcarce relató que conocía desde el día anterior que sería liberado, aunque prefirió mantener la prudencia hasta que el procedimiento se concretara.

“El momento no fue hoy, fue de ayer, yo desde ayer sabía que me iban a liberar, lo agradecí muchísimo y fue de alegría, pero también no canté victoria hasta que no se hiciera todo realidad”, manifestó.

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Según explicó, las condiciones climáticas estuvieron a punto de afectar el desarrollo del operativo.

“Tanto así que ya lo iban a cancelar por las lluvias”, señaló, antes de agradecer el trabajo realizado por las entidades que participaron en la misión humanitaria.

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Una vez recuperó su libertad, Alfredo Iván Guzmán agradeció las muestras de apoyo que recibió durante los días que permaneció retenido.

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“Nada, agradecerle al pueblo de Tame y al pueblo en general, todos los que estuvieron presentes por mi ausencia. No sé exactamente quién más, pero yo sé en mi corazón siempre hasta el momento que me rescataron, sabía que había mucha gente pendiente de mí desde que lo publicaron en las redes”, expresó.

Visiblemente emocionado, agregó: “Nada, agradecerles de verdad, no tengo palabras para expresarme”.

#Colombia | El ELN liberó al hijo del exalcalde de Tame, Alfredo Guzmán, en Arauca. Esto se sabe del procedimiento.



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Lo que contó sobre los días de cautiverio

Al referirse a las condiciones en las que permaneció retenido, Guzmán Balcarce afirmó que estuvo aislado durante gran parte del tiempo.

“Agradecerles a todos, no tuve conocimiento nunca porque la verdad me tuvieron como privilegiado porque no compartí con nadie”, indicó.

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También aseguró que permaneció bajo custodia permanente.

“Yo estuve aislado de todo el mundo, tenía más de 10 personas que me estaban custodiando y me estaban cuidando”, relató.

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Finalmente, al ser consultado sobre el trato recibido durante esos días, señaló: “Se portaron bien, no tengo nada más que decir”.

La liberación de Alfredo Iván Guzmán fue recibida con alegría por la comunidad de Tame, que acompañó su regreso tras varios días de preocupación por su paradero.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co