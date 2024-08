Mercenarios colombianos en la guerra de Ucrania: vidas en juego y testimonios impactantes

Séptimo Día realizó el seguimiento de cinco impactantes investigaciones: suicidios inciertos, imprudencias fatales, ¿identidad duplicada?, “Feminicidio ¿tardío?” y en guerra ajena. En este capítulo hablaremos sobre estos casos, su evolución y sus novedades. ¿Qué paso con estos sucesos?

>>>Fue un feminicidio, no se quitó la vida: familia de docente que murió en Santa Marta

En 2018, se conoció el caso de Gladys Rodríguez, la exitosa y carismática rectora de un colegio de Soacha, Cundinamarca, que según el testimonio de su esposo Jorge Pulido decidió quitarse la vida lanzándose del piso 17 de su apartamento en Santa Marta. Una versión que el hijo de la víctima jamás creyó.

Este hecho fue estudiado por psicólogos y físicos que coinciden en que podría tratarse de un feminicidio. El problema surgió hace años cuando la Fiscalía no avanzó en el caso, pero tras la emisión de la nota, el pasado 2 de julio de 2024, la justicia volvió a retomarlo y la familia recibió la noticia que tanto esperaba.

Jorge Enrique Pulido fue capturado por el delito de feminicidio agravado de Gladys Rodríguez, pero no aceptó los cargos. La Fiscalía determinó que efectivamente no se trató de un suicidio, sino que él atacó a su víctima. Hubo tres pruebas claves para determinar su culpabilidad: el resultado del examen de toxicología que salió en grado de alcohol cero, el peritaje de autopsia psicológica que determinó que Gladys no tenía tendencias suicidas y finalmente, el peritaje físico que estableció que no era posible la caída de donde supuestamente se lanzó.

Por ahora, el juez decidió enviar a Jorge Pulido a prisión, mientras continúa el proceso en su contra en los próximos meses.

>>>Por no llevar casco, dos niños sufren consecuencias irreparables tras un accidente en moto

El 11 de febrero de 2024, Séptimo Díainvestigó la accidentalidad en motocicletas, en donde muchos menores de edad pierden la vida o quedan gravemente heridos. Esta es la segunda causa de muerte de niños y niñas en el país. Los responsables son los mismos familiares que transportan a menores con sobrecupo y sin casco.

Uno de esos casos fue el de José David Buitrago, quien perdió una de sus piernas. Luego, de la emisión del programa una fundación sin ánimo de lucro se ofreció a devolverle la esperanza de volver a caminar. “Valió la pena y ese es el salario emocional. Nosotros vivimos de eso y Dios no nos abandona”, afirmó el fundador y director de la fundación Fundafe, Juan Ricardo Salcedo, quien devuelve la ilusión a miles de niños en el país.

>>>Aumento de denuncias por suplantación de identidad en el país: ¿Cuáles son las modalidades?

El 28 de abril de 2024, se emitió una investigación que demostró como ciudadanos son víctimas de una nueva modalidad de estafa por personas inescrupulosas que obtienen sus datos para utilizarlo en su provecho. Tras cuatro meses después, Séptimo Díaconoció el testimonio de personas que encontraron soluciones y, por tanto, mayor tranquilidad en sus vidas.

María Fernanda Ramos recibió una carta de su banco donde la entidad le aseguró devolverle todo su dinero, y cancelaron el préstamo que habían hecho a su nombre. Mientras que John Harold Puello tuvo respuesta por parte de las compañías de celular, le cerraron todas las líneas que estaban abiertas con su identidad. Sin embargo, Puello aún debe comparendos que le cargaron a su número de cédula y tiene varias denuncias contra su nombre sin solución, por eso hace de nuevo un llamado a la Fiscalía para revisar su caso.

>>>Desaparición de enfermera reveló aterrador crimen que involucraría a su esposo

En mayo de 2023, se conoció el caso de Marilyn Yulieth Rojas, una enfermera de 29 años, que desapareció en noviembre de 2017 en Bogotá. Aunque en la investigación se recopilaron pruebas que determinaron que la joven habría sido asesinada por su pareja, quien según testigos lanzó su cuerpo a un camión de basura, al hombre no se le imputó el delito de feminicidio, sino el de desaparición forzada al no tener la evidencia del cuerpo. ¿Qué pasó con su victimario?

En diciembre de 2022, se le imputó el delito de feminicidio agravado a Juan Carlos Góngora, quien no aceptó cargos. Sin embargo, en el programa emitido se advirtió que la imputación podría no prosperar, ya que habían pasado cinco años sin nuevos avances en la investigación, pero la Fiscalía ratificó su decisión de imputar la tipificación por feminicidio.

Actualmente, Góngora sigue recluido en la cárcel El Barne, donde cumple su condena por el delito de desaparición forzada y se espera que el juicio por feminicidio se inicie en los próximos meses.

>>>El dolor e incertidumbre de las familias de los mercenarios colombianos en la guerra de Ucrania

Son alrededor de 2 mil expolicías y exmilitares colombianos que llegaron a la guerra de Ucrania para combatir con el vecino país de Rusia. Séptimo Día conoció el testimonio de familiares de mercenarios. ¿Qué ha pasado con ellos?

Harrison Astudillo tenía la idea de volver a casa, sin embargo, nueve días después de la emisión del programa su rastro desapareció. Su esposa Yudy Alexandra Hernández pide a las autoridades colombianas que se verifique si su esposo sigue con vida o si falleció, ya que no volvió a saber de él.

Mientras tanto, para Audel Rojas la suerte fue diferente. Volvió a Colombia después de siete meses en la guerra, invirtió su dinero en diferentes negocios y está al lado de su esposa y sus dos hijas. Sin embargo, envía un mensaje a quienes aún están pensando en irse a combatir en la guerra de Ucrania. “Piensen muy bien, es una guerra puede que usted salga herido o salga muerto. Hay días que no, hay días que uno ve que puede sobrevivir, hay otros que uno dice que ya no más”, afirmó Rojas.