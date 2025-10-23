¿En qué va el proceso en caso Karina Rincón, mujer víctima de intento de feminicidio en Bogotá?

La vida de Karina Rincón, una mujer de 35 años, fue marcada por la violencia tras ser atacada brutalmente por su expareja sentimental, un caso que la Fiscalía investiga como intento de feminicidio. Karina recibió varios golpes en su cráneo y rostro con un martillo, y producto de este violento episodio, perdió gran parte de su dentadura. La víctima contó en Noticias Caracol en qué va el proceso legal.

La dureza del ataque, que la llevó inconsciente al Hospital de Kennedy, le dejó cicatrices visibles y la obligó a esconder su rostro, ya que los golpes aún no se han borrado. Pero la peor consecuencia fue la pérdida de su sonrisa, un factor que afectó profundamente su autoestima y capacidad de interacción social.

Una de las peticiones más urgentes de Karina, reveladas por Noticias Caracol, era la posibilidad de recuperar su dentadura. La respuesta llegó de la mano de la Clínica Simetría Maxilofacial, cuyos doctores, Paola Osorio e Ismer Tami, se pusieron en contacto con ella y le entregaron su nueva dentadura.



“Es una prótesis transicional o temporal mientras ella se recupera de sus de sus encías, de sus huesos, de la cirugía que tuvo para poder ya terminar con unos implantes y la parte que hago yo, que es la parte de rehabilitación oral, que es colocarle sus coronas sobre esos implantes y devolverle la función, la masticación y el autoestima a Karina”, manifestó el médico.

La doctora Paola Osorio, cirujana maxilofacial que operó inicialmente a Karina, relató que, al conocer la historia de lucha de la paciente, no dudó en ofrecerle sus servicios profesionales sin costo alguno en su consultorio particular. La doctora Osorio había sido fundamental en la primera etapa, realizando la reconstrucción de la fractura del seno frontal, los huesos nasales y la fractura dentoalveolar.



"Me llena de gratitud y felicidad": Karina Rincón

Karina recibió la prótesis en su cita, un momento cargado de emoción. La paciente expresó una inmensa gratitud: "Estoy realmente feliz, lloré de la felicidad porque el solo hecho de ver mis dientecitos, de poder sonreír, de saber que puedo ir a un restaurante puedo comer es una sensación que me llena de gratitud y de felicidad".



La diferencia en su vida fue inmediata y profunda. Karina manifestó que la prótesis le ha devuelto el autoestima y la ha ayudado a desenvolverse, pues antes casi no se le entendía al hablar. "Ahora puedo hablar, porque antes no se me entendía. La prótesis quedó perfecta. Ahora puedo sonreír y se lo debo a ellos. Estoy muy agradecida con ellos". Su semblante hoy es diferente. Antes de recibir la prótesis, no había sonreído desde el ataque, manteniendo la boca cerrada porque solo le quedaba "un solo dientecito al frente".

La prótesis es solo el inicio de un largo proceso. Los especialistas de Simetría Maxilofacial confirmaron que, mientras Karina se recupera de sus encías y huesos, el tratamiento continuará con el injerto óseo, la colocación de implantes y la rehabilitación oral para colocar coronas.

Además de la recuperación dental, Karina recibió otra excelente noticia médica: la resonancia magnética de su cráneo salió sin ningún tipo de inflamación en el cerebro.

Karina indicó que, “quiero empezar agradeciéndole a mi Dios por el milagro de vida y a Canal Caracol por todo lo que ha hecho. Hoy estoy contenta. Ayer me entregaron la prótesis y esto me ha devuelto la sonrisa después de todo este tiempo. Siento más autoestima y me siento un poco más tranquila en mi recuperación. Ahora lo que sigue son cirugías reconstructivas en mi rostro a través de cirugía plástica, también varios implantes de cabello y temas dermatológicos. Es un proceso bastante largo, bastante duradero y es por esto que acudo a la comunidad que me ha ayudado tanto, que por favor no cese de hacerlo, que los necesito, necesito su apoyo para continuar teniendo estos tratamientos pues que hasta ahora empiezan en dos meses”.

Finalmente, en cuanto al proceso legal, la víctima señaló que "el día de hoy tenemos la ampliación de la denuncia con la Fiscalía y él está muy avanzado en el proceso. La idea es que no venzan términos. Me dijo (el fiscal) que 'no van a vencer términos y voy a hacer todo porque se va a hacer justicia'".

