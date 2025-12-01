En vivo
“Inseparables”: madre falleció dos horas después de enterarse de la muerte de su hijo

Una historia insólita se presentó en Fundación, Magdalena, luego de que una madre falleciera el mismo día con su hijo, un hecho que sorprendió a la comunidad y que muchos atribuyen al profundo vínculo que ambos compartían.

Por: Heidy Carreño
Actualizado: 1 de dic, 2025
“Inseparables”: madre falleció dos horas después de enterarse de la muerte de su hijo
Los familiares y vecinos los describen como inseparables -
