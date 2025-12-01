“Inseparables”: madre falleció dos horas después de enterarse de la muerte de su hijo

El amor y el cariño de una madre, para muchos, es un lazo único que nace desde que el bebé está en el vientre de la mamá y generalmente es catalogado como irrompible. Este es el caso de una mujer en el municipio de Fundación, Magdalena, cuya historia dejó una profunda huella entre familiares, amigos y vecinos del barrio Juan XXIII, quienes durante años, fueron testigos de la entrega con la que esta madre dedicó su vida a su hijo hasta el último día.



En una humilde vivienda de ese sector vivían Dormelina Venera, de 50 años, y su hijo Walder Jacob Montero Venera, de 35, un hombre que desde niño enfrentó los desafíos de una parálisis cerebral que limitaba la movilidad de sus brazos y le dificultaba realizar diferentes actividades cotidianas.

Pese a ello, Walder creció rodeado del amor incansable de su madre, quien dedicó su vida a acompañarlo, cuidarlo y procurarle todo lo que estuviera a su alcance, aun cuando su situación económica era precaria.

De acuerdo con medios locales, los vecinos del sector describían a ambos como "inseparables", Sin embargo, en los últimos días, el joven comenzó a presentar complicaciones de salud que se agravaron rápidamente. Pese al esfuerzo constante de su madre y a los cuidados que le brindó durante toda su vida, su cuerpo no resistió más. Su fallecimiento generó profundo dolor entre quienes lo conocieron.



La tragedia, sin embargo, no terminó allí. minuto después de confirmarse la muerte de Walder, la mujer, devastada, expresó que su vida ya no tenía sentido. Tan solo dos horas después de la noticia, Dormelina se desplomó repentinamente en su hogar.



De inmediato fue trasladada a un centro asistencial en Fundación, Magdalena, donde los médicos confirmaron que había sufrido un paro cardiaco fulminante que le arrebató la vida. Quienes acompañaron esos angustiosos momentos aseguran que, desde que supo de la muerte de su hijo, la mujer entró en un estado de shock emocional tan fuerte que su cuerpo simplemente no pudo resistirlo.

Para vecinos y allegados, la muerte casi simultánea de ambos refleja la conexión que ambos tenían. “Esa mujer vivía por él. Lo amaba con el alma”, relató un vecino cercano a la familia, según informó El Universal.

El impacto de la doble tragedia resonó en toda la comunidad, el sepelio de madre e hijo se llevó a cabo en el corregimiento de Santa Rosa de Lima, de donde eran oriundos. Allí, familiares, amigos y habitantes del municipio se reunieron para despedirlos en medio del dolor de la partida de ambos.

Hoy, en el barrio Juan 23 y en Santa Rosa de Lima, coinciden en lo mismo, madre e hijo partieron juntos, así como habían vivido, unidos por un lazo que para muchos representa el ejemplo más puro del amor infinito.



El duelo por la partida de un ser querido puede afectar el corazón

El impacto emocional generado por la pérdida de un ser querido no solo afecta el estado anímico, pues también puede comprometer la salud física de manera seria. De acuerdo con la Fundación Española del Corazón (FEC), el duelo es un proceso natural, pero su manejo inadecuado puede desencadenar efectos negativos en el organismo.

Un estudio realizado por la Universidad de Harvard reveló que el riesgo de sufrir un ataque al corazón aumenta hasta 21 veces durante las primeras 24 horas posteriores a la muerte de un ser querido, Los investigadores explican que este incremento se debe a los cambios físicos y psicológicos propios del inicio del duelo.

Según la FEC, quienes atraviesan una pérdida suelen dormir menos, alimentarse de manera insuficiente y presentar niveles elevados de cortisol, la hormona del estrés, factores que alteran la presión arterial, el ritmo cardiaco y la coagulación.

El estudio, que hizo seguimiento a 1.985 personas que habían sobrevivido a un infarto, identificó que 19 de los casos analizados ocurrieron justo en las 24 horas posteriores al fallecimiento de un familiar o amigo cercano. Además, los efectos del duelo pueden ser aún más graves en quienes ya padecen alguna cardiopatía.

