Tres heridos y un fallecido tras creciente súbita en Viotá: revelan identidad de la víctima mortal

Tres heridos y un fallecido tras creciente súbita en Viotá: revelan identidad de la víctima mortal

En la tarde del domingo 30 de noviembre se presentó una emergencia en el río Calandaima, en jurisdicción del municipio de Viotá, en Cundinamarca. Las autoridades hallaron el cuerpo sin vida de un hombre que desapareció tras la emergencia.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 1 de dic, 2025
