Tres heridos y un fallecido tras creciente súbita en Viotá: revelan identidad de la víctima mortal

Una creciente súbita se presentó en el municipio de Viotá, en el departamento de Cundinamarca. Varios bañistas que disfrutaban del río Calandaima el domingo 30 de noviembre resultaron arrastrados por la corriente que creció con fuerza en un corto período de tiempo. Tres personas resultaron heridas y una más estuvo desaparecida hasta hoy, cuando su cuerpo sin vida fue hallado por el personal de emergencias.

Algunos voluntarios rescatistas del mismo municipio ayudaron a sacar a varias de las personas que quedaron atrapadas. En algunas imágenes compartidas en redes sociales se ve cómo con varias cuerdas tuvieron que colocarlas sobre la cintura y el pecho de las personas que se encontraban en la mitad del afluente. Tuvieron que arrastrar a las personas luchando contra la fuerte corriente del río. Una mujer también tuvo que ser sacada encima de los hombros.



Las autoridades recomendaron no participar de paseos dominicales en este momento de la temporada de invierno. "Estamos acá en un rescate improvisador. No más traemos cuerdas y y mosquetones. Estábamos de pasadita y un grupo de bañistas locales los cogió una creciente. Acá un compañero y la gente se organizó como un grupo de rescate. Pudimos auxiliar acá las personas", dice un hombre en un video compartido durante la emergencia.



¿Quién es el hombre que falleció tras creciente súbita en Viotá?

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida del hombre que estaba desaparecido. "Quiero informarles que, lamentablemente, fue hallado el cuerpo sin vida del señor Luis Fernando Farías, de 51 años, quien se encontraba desaparecido desde el 30 de noviembre en el municipio de Viotá, luego de una creciente súbita del río Calandaima, ocasionada por las fuertes lluvias en este territorio", se lee en la cuenta de X del mandatario.

"El cuerpo fue encontrado a la altura de la vereda Ruidosa, aproximadamente a 500 metros del punto donde varias personas fueron arrastradas por la corriente. Nos encontramos a la espera del CTI de la Fiscalía General de la Nación para adelantar el proceso de levantamiento. A su familia y a sus allegados y a la comunidad de Viotá y de El Colegio, de donde era oriundo, mis sentimientos de condolencias y solidaridad", agregó el gobernador.



Riesgos por crecientes súbitas en Cundinamarca

El pasado 17 de noviembre, debido a las intensas lluvias una creciente súbita se reportó en la quebrada El Hato del municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca. Las autoridades confirmaron que 16 viviendas quedaron destruidas y debido a la situación, la Alcaldía del municipio declaró la calamidad pública. Asimismo, una familia que se trasladaba en un vehículo fue víctima de la creciente, solo uno de los cinco pasajeros sobrevivió.

Segundo Villota, de 70 años y trabajador de la Procuraduría, fue hallado sin vida poco después de que el vehículo en el que se movilizaba con su familia fuera arrastrado por la creciente. Su esposa Teresa Escandón, de 68 años, su hija Ana Lucía Villota, de 48 años, y sus nietas Manuela, de 16 años, y Sara, de 22 años, también se encontraban en el vehículo. Hasta el momento, esta última ha sido la única sobreviviente de la tragedia. "Hemos encontrado latas, el asiento trasero del carro, placas, pero a mi mamá, a mi hermanita y a mi sobrina no", dijo Miguel Villota en diálogo para Noticias Caracol.



Recomendaciones para temporada invernal en Colombia

Mantener monitoreo de la información y alertas provenientes del UEAGRD y del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM).

No exponerse en zonas de riesgo de deslizamiento e inundación.

Evitar arrojar basura y otro tipo de elementos a los ríos y quebradas, ya que pueden producirse represamientos.

No desviar ni taponar caños o desagües.

Asegurar muy bien techos, tejas y láminas de zinc y, en general, los objetos que podrían ser arrastrados por la fuerza de vientos intensos, asociados a vendavales.

Limpiar los techos, canales y canaletas para evitar inundaciones en las viviendas.

Hacer mantenimiento de las cubiertas, goteras y fallas estructurales.

Evitar conducir cuando esté lloviendo, ello disminuye la visibilidad y se incrementa el riesgo de accidentes.

Tener precaución durante paseos o salidas a ríos y quebradas. Si empieza a llover y se observa cambio en el cauce o sonidos fuertes hay que alejarse, ya que puede presentarse una creciente súbita por incremento de las lluvias.

Identificar los números telefónicos de las autoridades emergencias y tenerlos siempre a la mano, como la Línea de Emergencias, 123

Realizar un plan familiar de emergencia de manera que se conozca por todos los integrantes de la familia y que permita actuar de manera rápida en cualquier situación.

Tener a mano un maletín familiar de emergencia con un radio portátil, una lámpara de mano y baterías, así como un botiquín de primeros auxilios y víveres.

Informar a las autoridades señales de peligro o cambios importantes que permitan la emisión de alertas oportunas.