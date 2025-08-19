Iván Cepeda dice que “respeta” decisión de libertad para Álvaro Uribe “aunque no la compartimos”

El senador por el Pacto Histórico Iván Cepeda se pronunció tras la orden emitida por magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en la que se le otorgó la libertad al expresidente Álvaro Uribe mientras se define la apelación solicitada por su defensa.

En su mensaje, el político dijo que respetaba la decisión judicial tomada, pero dejó claro que no la compartía. Según él, la decisión que había tomado la jueza Heredia respondía a la evitar presiones contra la justicia o campañas en contra de las víctimas del hecho por el cual fue condenado el expresidente colombiano.

"En este proceso siempre hemos respetado y acatado las decisiones judiciales. Por supuesto respetamos esta aunque no la compartimos. Tenemos la plena certeza de que el condenado expresidente viene realizando numerosas acciones de presión a la justicia, campañas en contra nuestra y creemos que la medida que impuso la juez Heredia era, de alguna manera, una medida para protegernos de ese tipo de acciones", dijo el congresista.

De la misma manera, Cepeda no descartó la posibilidad de que, por su parte, se vengan nuevas acciones en respuesta a las decisiones que se han tomado. "Ahora vendrá la apelación, vendrán las acciones que nosotros probablemente desarrollaremos, pero con toda la calma y la serenidad decimos que respetamos esta decisión y procederemos, desde nuestra perspectiva, con relación a lo que, consideramos, es pertinente", dijo.



¿Por qué Álvaro Uribe quedó en libertad mientras se resuelve apelación?

En las últimas horas, los magistrados del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá ordenaron la liberación del expresidente Álvaro Uribe, quien había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión se tomó mientras se resuelve la apelación interpuesta por su defensa contra el fallo de primera instancia.

Según el documento oficial, y amparando "el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez", el Tribunal determinó dejar sin efecto el numeral cuarto del fallo emitido el 1° de agosto de 2025 por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, que había ordenado la detención inmediata de Uribe. En consecuencia, el juzgado deberá expedir de manera inmediata la boleta de libertad a su favor, hasta que la sala penal correspondiente del Tribunal resuelva la apelación.

