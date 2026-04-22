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Noticias Caracol  / ECONOMÍA  / Resultados Chontico Día hoy, miércoles 22 de abril de 2026: números ganadores

Resultados Chontico Día hoy, miércoles 22 de abril de 2026: números ganadores

Conozca los resultados del sorteo EN VIVO para saber si usted es el feliz ganador de la fecha.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 22 de abr, 2026
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Chontico Día 25 de marzo de 2026: cuáles son los números ganadores
Chontico Día
Chontico - Getty Images

El Chontico Día continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más populares en Colombia. En la jornada de este miércoles 22 de abril de 2026, miles de apostadores estuvieron atentos al sorteo diario, reconocido por su fácil acceso y frecuencia.

Desde horas de la tarde, los jugadores siguieron de cerca este sorteo que se realiza todos los días a la 1:00 p. m., bajo supervisión y con transmisión en canales autorizados.

Resultado del Chontico Día – miércoles 22 de abril de 2026

Una vez finalizado el sorteo, estos fueron los números ganadores:

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  • Número ganador: por definir
  • Quinta cifra: por definir

Se recomienda a los participantes verificar siempre los resultados en canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

¿Cómo jugar el Chontico Día?

Participar en este chance es sencillo. El jugador debe elegir un número de cuatro cifras, lo que permite una amplia variedad de combinaciones. Los tiquetes pueden adquirirse en puntos físicos autorizados o a través de plataformas digitales en todo el país.

Modalidades de juego y premios

El Chontico Día ofrece varias formas de ganar, incluso sin acertar el número completo:

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  • Una cifra (uña): acierto de la última cifra
  • Dos cifras (pata): coincidencia de las dos últimas cifras
  • Tres cifras (pleno): acierto exacto de tres cifras
  • Tres cifras combinado: en cualquier orden
  • Cuatro cifras (superpleno): acierto exacto
  • Cuatro cifras combinado: en cualquier orden

Cada modalidad permite ajustar el nivel de riesgo y el posible premio.

¿Cómo reclamar un premio?

En caso de resultar ganador, es fundamental conservar el comprobante de apuesta en buen estado, ya que es el único documento válido para reclamar el dinero.

Los premios menores pueden cobrarse en puntos autorizados, mientras que los de mayor valor requieren verificación de identidad y el cumplimiento de requisitos adicionales. Además, es importante tener en cuenta que los premios cuentan con un plazo límite para ser reclamados.

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El Chontico Día sigue siendo una de las opciones preferidas por los jugadores en Colombia, manteniendo la expectativa diaria de quienes buscan acertar la combinación ganadora.

Paula Rozo
NOTICIAS CARACOL
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