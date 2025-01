Adicción a redes sociales como Tik Tok: señales de alarma y riesgos de la nomofobia

Si bien cada día los seres humanos tienen más relación con la tecnología y el uso de las redes sociales como Facebook, Instagram o Tik Tok, muchos expertos también resaltan la importancia de abordar temas como la nomofobia.

¿Qué es la nomofobia?

La nomofobia, término que proviene del inglés “no mobile phone phobia” (fobia a no tener el celular), acuñado en 2008 en el Reino Unido, describe el miedo irracional que puede padecer una persona al no poder hacer uso del teléfono móvil.

Para algunos expertos, es más común que este trastorno se genere en niños y adolescentes. No obstante, el psicólogo experto en adicciones Miguel Bettin mencionó en Séptimo Día que “los niños que son aislados o tímidos tienen mucha más propensión a refugiarse en el uso de pantallas...Como con cualquier otra adicción, en las adicciones comportamentales, como la del celular, al suspenderlo abruptamente la persona puede ponerse irritable y ansiosa, lo que puede generar comportamientos agresivos contra sí misma o contra los demás”.

Asimismo, aseguró que esto puede llegar a generar una dependencia del celular, lo que en la mayoría de los casos termina convirtiéndose en una adicción. “Evidentemente, son síntomas inequívocos de que está presentando un tipo de adicción al celular cuando duerme con el móvil o no se separa de él”.

“El celular es un detonante, quizás, de un maltrato, un abandono o un abuso sexual que previamente ha padecido el paciente”, afirmó el psicólogo clínico Andrés Gutiérrez Tamayo, quien explicó por qué una persona puede llegar a este tipo de comportamientos y enfatizó en la necesidad de buscar ayuda en estos casos.

Ambos expertos concluyeron que esta adicción puede ser tratada a tiempo y debe ser consultada con especialistas en el tema.

¿Cuáles son los síntomas de alerta?

El impacto que han generado los teléfonos móviles en los seres humanos se ha convertido en un arma de doble filo si no se logra un uso equilibrado. Por un lado, los móviles facilitan la comunicación y el acceso a la información, permitiendo a las personas mantenerse conectadas a través de redes sociales como Facebook, Instagram y Tik Tok. Sin embargo, estas también pueden causar adicción y afectar negativamente la salud mental y física.

Según un estudio realizado por Nomophobia, un grupo de expertos investigadores en este tema, una encuesta de más de 3 mil personas en Latinoamérica reveló que el 78% desarrolló síntomas de dependencia al celular. Entre las primeras señales se encuentran el insomnio, la ansiedad y la dificultad para concentrarse.

No obstante, el Instituto Europeo de Inteligencias Eficientes (IEIE) mencionó cuáles son los síntomas de la nomofobia a los que debe prestar atención, especialmente en niños y adolescentes:



Insomnio: dificultar para conciliar el sueño debido al uso excesivo del móvil. Estrés y ansiedad: provoca efectos de debilitamiento para el sistema inmunológico, provocando la angustia y la agitación al intentar desconectar. Dificultad para concentrarse: problemas para mantener la atención en actividades importantes debido a la constante necesidad de revisar el móvil. Sensación de FoMo o miedo a perderse en algo: un fenómeno de ansiedad que se caracteriza por el temor a quedarse fuera de ese espacio, por lo que necesita estar constantemente conectado. Irritabilidad: sentimientos de frustración o enojo cuando no se puede usar el teléfono.

¿Cómo prevenir la nomofobia?

Según el IEIE, las personas pueden disminuir las probabilidades de desarrollar el trastorno de la nomofobia. Sin embargo, aseguran que se requiere un cierto grado de autocontrol para poder evitar esa sensación de dependencia:



Establecer un horario para controlar y restringir el uso del móvil.

Tener zonas libres de celulares en el hogar.

Intentar utilizar el modo avión o apagar el celular durante ciertas actividades en las que no se requiera.

durante ciertas actividades en las que no se requiera. Realizar actividades que no involucren el uso del teléfono.

Ser consciente del tiempo que se pasa en el móvil y utilizar aplicaciones que ayuden a monitorear y limitar su uso.

y utilizar aplicaciones que ayuden a monitorear y limitar su uso. Informarse y educarse sobre los riesgos de la nomofobia y la importancia de tener un uso equilibrado de la navegación en redes sociales.

Tragedia de una familia por nomofobia en Córdoba

En 2023, Séptimo Día presentó el caso de la joven Dayana Navarro, quien, según su familia, terminó padeciendo una adicción al celular.

Los hechos ocurrieron en Sahagún, Córdoba, cuando los familiares de la joven aseguraron que descuidó sus estudios y pasó muchas noches sin dormir. Para los especialistas, estas eran claras señales de que ella era adicta al celular.

“Ella era una de las mejores del salón, siempre izaba la bandera. Era una de las mejores estudiantes de la clase de sexto”, aseguró Yirlesa Torres, amiga de Dayana.

Dayana era la mayor de tres hermanos y la confidente de su mamá, quien la tuvo a los 17 años. Justo antes de la pandemia, la joven recibió un regalo de su abuelo. “Sí, nosotros aceptamos que tuviera el celular, pero le dijimos que estuviera pendiente de los estudios”, dijo su padrastro, con quien también convivía.

Tras el confinamiento y al estar lejos de sus amigos, Dayana terminó refugiándose en su celular. “Mi esposo sí me decía ‘Kelly, pendiente que Dayana se está durmiendo muy tarde con el celular', porque siempre cuando se acostaba veía que escondía el celular y se hacía la dormida”, recordó la madre.

El 7 de septiembre de 2021, su madre le llamó la atención porque veía que pasaba mucho tiempo en el celular. Como la situación no mejoraba, decidió prohibirle el uso de su teléfono móvil.

“Yo me puse a llorar y le dije ‘¿Dayana, tú por qué me haces esto?’ Yo le dije hasta palabras fuerte a ella y ella me dijo que esa palabra le dolió porque, no lo voy a negar, le dije que por qué me decepcionaba de esa manera”, reveló Kelly, madre de la joven.

Pese a que la reacción de Dayana fue silenciosa, intentó varias veces pedirle el celular a su madre, quien se mantuvo firme en su decisión.

"Se estaba muriendo”

Después de un tiempo, Kelly empezó a notar un comportamiento extraño en su hija Dayana. La joven le manifestó que no quería almorzar y que tenía un fuerte dolor de estómago, el cual no mejoraba.

“Llegaron unos muchachos, se llama Daniel, me dice ‘Dayana tomó veneno’... salí corriendo, la abracé y le dije ‘¿tú qué hiciste?’. Ella me dijo ‘mami, yo me tomé el veneno porque yo te pedí el celular y tu no me lo entregaste’”, recordó Kelly, quien de inmediato llevó al hospital a su hija.

La joven llegó con síntomas de intoxicación, por lo que fue trasladada de urgencia a una UCI en Montería. “El médico me dijo que Dayana no iba a sobrevivir, que se estaba muriendo”.

La salud de Dayana empeoró después de estar 16 días en la UCI. Los médicos no daban un buen diagnóstico sobre su estado de salud y tomaron la decisión de intubarla. Dayana sufrió varios paros cardíacos y, pese a que intentaron reanimarla, la joven murió.

El 23 de septiembre, Dayana Navarro murió en una UCI en Montería. La fatal decisión de consumir veneno por la frustración que le generó no tener su celular terminó apagando su vida.

El drama de esta familia es solo uno de los muchos casos de nomofobia que terminan en tragedia.