En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
HURACÁN MELISSA
SICARIATO EN BOGOTÁ
DESPLIEGUE DE EE. UU. EN CARIBE
LAURA GALLEGO
JAMES RODRÍGUEZ
COLOMBIA FEMENINA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Adiós a WhatsApp en estos celulares desde noviembre de 2025: hay modelos de iPhone y Samsung

Adiós a WhatsApp en estos celulares desde noviembre de 2025: hay modelos de iPhone y Samsung

Algunos dispositivos de varias marcas dejarán de ser compatibles con las recientes actualizaciones de WhatsApp. Esto es lo que debe hacer si su celular está en la lista.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 29 de oct, 2025
Comparta en:
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de noviembre de 2025
WhatsApp dejará de funcionar en estos celulares desde el 1 de noviembre de 2025 -
Pixabay/ Getty Images

Publicidad

Publicidad

Publicidad