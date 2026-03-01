En vivo
Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Militares de EE.UU. muertos en Oriente Medio habrían sido atacados con drones iraníes en Kuwait: CNN

Militares de EE.UU. muertos en Oriente Medio habrían sido atacados con drones iraníes en Kuwait: CNN

El Comando Central del Ejército de EE. UU. informó que por lo menos tres uniformados habían muerto y cinco resultaron gravemente heridos durante la operación Furia Épica, sin dar detalles de cómo se produjo el hecho.

Por: EFE
Actualizado: 1 de mar, 2026
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Militares de EE.UU. muertos en Oriente Medio habrían sido atacados con drones iraníes en Kuwait: CNN
CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP

Los tres militares estadounidenses fallecidos durante la operación conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán que murieron habrían sido atacados con drones iraníes en Kuwait, según explicaron varias personas cercanas al asunto a la cadena CNN este domingo 1 de marzo.

Los uniformados murieron, según el medio, en una base militar estadounidense en Kuwait, país que ha sido atacado por Teherán tras recibir los bombardeos de EE. UU. e Israel.

El Comando Central del Ejército de EE.UU. (Centcom) informó de que al menos tres militares habían muerto y cinco habían resultado gravemente heridos durante la operación Furia Épica. Sin embargo, no ofreció detalles sobre cómo se produjeron los fallecimientos ni precisó el lugar, después de que Irán atacara varias bases estadounidenses en Oriente Medio en represalia por el ataque que se saldó con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. (Lea también: Así anunció televisión iraní la muerte del líder supremo Alí Jamenei, dando fin a las especulaciones)

¿Cuál es el estado de los heridos?

Una de las fuentes explicó a la CNN que el Pentágono se encuentra investigando cómo un dron iraní logró penetrar las defensas aéreas de la base.

"Varios otros sufrieron heridas leves por metralla y conmociones cerebrales y están en proceso de reincorporarse al servicio. Las operaciones de combate importantes continúan y nuestro esfuerzo de respuesta sigue en marcha", añadió el Ejército.

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses. "Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización", agregó. (Lea también: Presidente Trump dice que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido")

"Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", expresó el presidente.

Horas antes, sostuvo que la operación lanzada en la víspera para derrocar al régimen iraní va más rápida de lo previsto. Hizo esta afirmación en una entrevista con la cadena estadounidense NBC, en una conversación telefónica con el periodista Joe Kernen.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jamenei y, hasta el momento, ha atacado Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Washington en la región donde la potencia norteamericana mantiene bases militares. (Lea también: Reino Unido permitirá a EE. UU. utilizar sus bases para lanzar ataques contra misiles iraníes)

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO
COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL
smsorian@caracoltv.com.co
*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP

