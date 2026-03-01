Francia, Alemania y el Reino Unido están dispuestos a tomar "acciones defensivas" contra Irán

Francia, Alemania y el Reino Unido informaron que estaban dispuestos a defender sus intereses y los de sus aliados en el Golfo si fuera necesario tomando "acciones defensivas" contra Irán.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Los líderes de los tres países -el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; y el primer ministro británico, Keir Starmer-, dijeron estar "consternados por los ataques con misiles indiscriminados y desproporcionados lanzados por Irán contra países de la región, incluidos aquellos que no participaron en las operaciones militares iniciales de Estados Unidos e Israel", afirma la declaración conjunta.

"Los imprudentes ataques de Irán han tenido como objetivo a nuestros aliados cercanos y están amenazando a nuestro personal militar y a nuestros civiles en toda la región", agregó el comunicado.



“Hemos acordado trabajar junto con Estados Unidos y sus aliados”

"Hacemos un llamamiento a Irán para que ponga fin de inmediato a estos ataques imprudentes. Tomaremos medidas para defender nuestros intereses y los de nuestros aliados en la región, potencialmente permitiendo acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de disparar misiles y drones en su origen", afirma el texto.



"Hemos acordado trabajar junto con Estados Unidos y sus aliados en la región en este asunto".



Irán ha lanzado una serie de ataques con misiles y drones contra varios países del Golfo, afirmando que su objetivo son bases estadounidenses, después de haber sido atacado con misiles estadounidenses e israelíes desde el sábado.

Publicidad

Los ataques de Irán han afectado a una base militar multinacional cerca de Arbil, en el norte de Irak, y a un campamento del ejército alemán en el este de Jordania, dijo a la AFP un portavoz del ejército alemán, confirmando informes de los medios. No hubo víctimas en los ataques, añadió.

También han lanzado una ofensiva con drones contra el puerto de Abu Dabi, en un hangar naval militar francés en Emiratos Árabes Unidos, si bien solo dejó daños materiales limitados. Por su parte, el Ministerio de defensa británico indicó este domingo que, en una misión conjunta con Catar, un caza Typhoon neutralizó un dron iraní dirigido a ese país aliado. Además de Catar y Emiratos, las represalias iraníes también han afectado a países como Baréin o Kuwait. (Lea también: Militares de EE.UU. muertos en Oriente Medio habrían sido atacados con drones iraníes en Kuwait: CNN)

Publicidad

Israel, que emprendió los ataques originales contra Teherán junto a Estados Unidos, igualmente ha estado en la diana de Irán. El país judío anunció a primera hora del lunes 2 de marzo que lleva a cabo "ataques a gran escala" contra la ciudad iraní. También anunció el ataque de objetivos de Hezbolá "en todo el Líbano", tras disparos de cohetes reivindicados por el grupo militante respaldado por Irán.

El presidente iraní, Masoud Pezeshkian, declaró que el asesinato del líder supremo, Alí Jamenei, era una "declaración de guerra contra los musulmanes" y advirtió: "Irán considera que es su legítimo deber y derecho vengar a los autores intelectuales de este crimen histórico". (Lea también: Presidente Trump dice que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido")

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, expresó el domingo al canal estadounidense ABC News: "Nos defendemos como sea y no vemos límites para defender a nuestro pueblo, para proteger a nuestro pueblo".

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS AFP/EFE