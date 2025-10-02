Cómo enviar un contacto por WhatsApp en iPhone: paso a paso para compartirlo correctamente

Publicidad
En muchas ocasiones surge la necesidad de enviarle a alguien el número de teléfono de otra persona, ya sea para asuntos laborales, trámites, emergencias o simplemente para conectar a dos conocidos. Para esto, WhatsApp integró desde hace unos años la opción de compartir contactos directamente desde la aplicación, y aunque es una herramienta que en Android y iPhone funciona de manera similar, en los dispositivos Apple tiene un detalle adicional que los usuarios deben tener en cuenta para evitar confusiones.
Y es que aunque muchas personas ya están familiarizadas con las funciones básicas de WhatsApp, como enviar mensajes de texto, imágenes o audios, hay herramientas más avanzadas que a menudo pasan desapercibidas, como es el caso de adjuntar correctamente el número de teléfono, especialmente si se trata de dispositivos iPhone. Acá le contamos cómo es el procedimiento.
Este es el proceso para compartir un contacto en WhatsApp desde un iPhone:
Al compartir un contacto desde un iPhone, la aplicación despliega una pantalla donde aparece el nombre guardado en la agenda y, justo debajo, los números disponibles. Sin embargo, si el usuario no selecciona con un chulo verde el número que quiere enviar, lo que llegará al destinatario será únicamente el nombre del contacto, sin ningún número asociado. Para que ese número llegue a la persona con la que se comparte, es obligatorio presionar el círculo que aparece al lado izquierdo. Una vez marcado, el chulo se activará y confirmará que el número se enviará junto con el nombre.
Cuando no se marca el número con el chulo, el contacto compartido aparece en el chat únicamente con su nombre. Para el destinatario, esto es poco útil, ya que no podrá guardar el teléfono ni iniciar una conversación sin tener que pedir nuevamente la información. Este detalle ha generado confusiones entre algunos usuarios de iPhone que creen que WhatsApp "no envía" el número. En realidad, sí lo hace, pero depende de que el remitente haya realizado la selección manual del número antes de presionar "Enviar". Seleccionarlo correctamente funciona como una confirmación de qué información se desea compartir. Por ejemplo
En Android, el procedimiento es bastante parecido: se toca el clip de adjuntar, se selecciona "Contacto" y luego se elige el número. Sin embargo, en muchos modelos Android el número queda preseleccionado automáticamente, lo que evita el paso adicional del chulo. En iPhone, en cambio, este paso no se hace de manera automática. La aplicación exige que el usuario seleccione de forma explícita cuál información va a compartir.
