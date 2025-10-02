Cómo enviar un contacto por WhatsApp en iPhone: paso a paso para compartirlo correctamente

En muchas ocasiones surge la necesidad de enviarle a alguien el número de teléfono de otra persona, ya sea para asuntos laborales, trámites, emergencias o simplemente para conectar a dos conocidos. Para esto, WhatsApp integró desde hace unos años la opción de compartir contactos directamente desde la aplicación, y aunque es una herramienta que en Android y iPhone funciona de manera similar, en los dispositivos Apple tiene un detalle adicional que los usuarios deben tener en cuenta para evitar confusiones.

Y es que aunque muchas personas ya están familiarizadas con las funciones básicas de WhatsApp, como enviar mensajes de texto, imágenes o audios, hay herramientas más avanzadas que a menudo pasan desapercibidas, como es el caso de adjuntar correctamente el número de teléfono, especialmente si se trata de dispositivos iPhone. Acá le contamos cómo es el procedimiento.



Cómo enviar un contacto por WhatsApp en iPhone

Este es el proceso para compartir un contacto en WhatsApp desde un iPhone:



Abra el chat desde el cual se enviará el contacto. Puede ser un chat individual o grupal. No importa si se trata de un número ya guardado o de un grupo con varios participantes, pues el procedimiento es el mismo.

Puede ser un chat individual o grupal. No importa si se trata de un número ya guardado o de un grupo con varios participantes, pues el procedimiento es el mismo. Seleccione el ícono de adjuntar. En iPhone, el ícono aparece como un símbolo de "+" dentro de un círculo, ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla, justo al lado del campo donde se escribe el mensaje.

En iPhone, el ícono aparece como un símbolo de "+" dentro de un círculo, ubicado en la esquina inferior izquierda de la pantalla, justo al lado del campo donde se escribe el mensaje. Seleccione la opción "Contacto". Entre las opciones que aparecen (como Fotos, Documentos o Ubicación), debe elegir "Contacto". Al hacerlo, se abrirá la libreta de contactos del teléfono.

Entre las opciones que aparecen (como Fotos, Documentos o Ubicación), debe elegir "Contacto". Al hacerlo, se abrirá la libreta de contactos del teléfono. Busque y elija el contacto deseado. Puede seleccionar directamente de la lista o escribir su nombre en la barra de búsqueda superior. Una vez pulse sobre el contacto, aparecerá una pantalla de confirmación.

Marque el número con el chulo. Aquí es donde muchos usuarios suelen equivocarse. En la pantalla de confirmación, aparecerá el nombre del contacto, su foto (si la tiene) y, debajo, los números de teléfono que tenga guardados. Cada número tiene un círculo a la izquierda y para que el número se envíe, tiene que presionar el círculo hasta que aparezca el chulo verde.

Tenga en cuenta que si omite este paso, el destinatario recibirá solo el nombre del contacto, sin la información de teléfono. Y si el contacto tiene más de un número, se pueden marcar uno o varios, según lo que se quiera enviar.

Una vez marcado el número, confirme seleccionando el botón "Enviar" en la esquina superior derecha. En ese momento, el contacto llegará al chat seleccionado, y la otra persona podrá guardarlo o llamar directamente desde WhatsApp.

Al compartir un contacto desde un iPhone, la aplicación despliega una pantalla donde aparece el nombre guardado en la agenda y, justo debajo, los números disponibles. Sin embargo, si el usuario no selecciona con un chulo verde el número que quiere enviar, lo que llegará al destinatario será únicamente el nombre del contacto, sin ningún número asociado. Para que ese número llegue a la persona con la que se comparte, es obligatorio presionar el círculo que aparece al lado izquierdo. Una vez marcado, el chulo se activará y confirmará que el número se enviará junto con el nombre.



¿Por qué adjuntar un contacto en WhatsApp desde iPhone puede generar confusiones?

Cuando no se marca el número con el chulo, el contacto compartido aparece en el chat únicamente con su nombre. Para el destinatario, esto es poco útil, ya que no podrá guardar el teléfono ni iniciar una conversación sin tener que pedir nuevamente la información. Este detalle ha generado confusiones entre algunos usuarios de iPhone que creen que WhatsApp "no envía" el número. En realidad, sí lo hace, pero depende de que el remitente haya realizado la selección manual del número antes de presionar "Enviar". Seleccionarlo correctamente funciona como una confirmación de qué información se desea compartir. Por ejemplo



Si un contacto tiene dos teléfonos (uno móvil y uno fijo), se puede escoger enviar solo el móvil.

Si tiene un correo asociado, también se puede seleccionar o desmarcar antes de compartir.

En Android, el procedimiento es bastante parecido: se toca el clip de adjuntar, se selecciona "Contacto" y luego se elige el número. Sin embargo, en muchos modelos Android el número queda preseleccionado automáticamente, lo que evita el paso adicional del chulo. En iPhone, en cambio, este paso no se hace de manera automática. La aplicación exige que el usuario seleccione de forma explícita cuál información va a compartir.

