En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
FLOTILLA GLOBAL SUMUD
JANE GOODALL
PEQUEÑO J
GUNS N' ROSES
COLOMBIA SUB-20 EN VIVO
BLESSD Y EL FÚTBOL
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Cómo enviar un contacto por WhatsApp en iPhone: paso a paso para compartirlo correctamente

Cómo enviar un contacto por WhatsApp en iPhone: paso a paso para compartirlo correctamente

¿Le ha pasado que intenta enviar un contacto por WhatsApp desde iPhone y no aparece el número telefónico? Le contamos, paso a paso, cómo solucionarlo fácilmente.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: 2 de oct, 2025
Comparta en:
Cómo enviar un contacto por WhatsApp en iPhone: paso a paso para compartirlo correctamente
WhatsApp integró desde hace unos años la opción de compartir contactos directamente desde la aplicación. -
Getty Images/ Pixabay

Publicidad

Publicidad

Publicidad