En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
GOLAZO DE DAYRO MORENO
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Apple advierte sobre fallas tras actualizar a iOS 26: esto es lo que debe hacer con su iPhone

Apple advierte sobre fallas tras actualizar a iOS 26: esto es lo que debe hacer con su iPhone

Uno de los inconvenientes más reportados por los usuarios es el aumento temporal en el consumo de batería, especialmente en los iPhone más antiguos. Pero hay otras novedades.

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
Apple advierte sobre fallas tras actualizar a iOS 26
Apple advierte sobre fallas tras actualizar a iOS 26 -
Apple

Publicidad

Publicidad

Publicidad