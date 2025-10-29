En vivo
Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Estafadores suplantan con IA a Noticias Caracol y a Jorge Alfredo Vargas: ¿cómo no caer?

Estafadores suplantan con IA a Noticias Caracol y a Jorge Alfredo Vargas: ¿cómo no caer?

Además de la imagen de Jorge Alfredo Vargas, los estafadores también usaron el rostro y voz del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino. Usuarios de redes aseguran que ya han sido estafados.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 29 de oct, 2025
Estafadores suplantan con IA a Noticias Caracol y de Jorge Alfredo Vargas: ¿cómo no caer?
Imagen falsa generada con inteligencia artificial -
Redes sociales

