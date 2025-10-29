En vivo
#LOMÁSTRINADO

La fortaleza de Paola Borda, colombiana que ha sobrevivido cuatro veces al cáncer con solo 30 años

La mujer habló con María Elvira Arango para el programa En Aguas Profundas y contó su emotiva historia.

Por: Julián Camilo Sandoval Blanco
Actualizado: 29 de oct, 2025
Paola Borda, sobreviviente de cáncer. -

