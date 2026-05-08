Héroes Mazda fortalece la educación en Antioquia con la entrega de una sala de informática

En el municipio de Barbosa, Antioquia, la vereda La Chorrera se ha consolidado como un referente de desarrollo local fundamentado en el turismo rural, el emprendimiento campesino y la producción cafetera. En este contexto, el Centro Educativo Rural La Chorrera se establece como el corazón de la comunidad y un símbolo de esperanza para las familias de la región. Actualmente, la institución respalda la formación de aproximadamente cincuenta alumnos que cursan desde preescolar hasta quinto grado de primaria.

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La intervención, liderada por el programa social Héroes Mazda, permitió la recuperación de un entorno educativo que presentaba limitaciones técnicas significativas. Hasta hace pocas semanas, los estudiantes realizaban sus prácticas en equipos con más de una década de antigüedad, factor que dificultaba el aprendizaje de competencias digitales. La renovación integral incluyó mejoras locativas en diversas áreas, así como la dotación de veinte equipos de cómputo y mobiliario nuevo, representando para muchos niños su primer contacto con la tecnología.

En esta ocasión, el espíritu de Héroes Mazda cobró vida a través de los participantes del Gran Fondo de ciclismo Mazda Signature Ride, quienes transformaron su esfuerzo físico en kilómetros de progreso para la vereda.



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Respecto al impacto de esta iniciativa, Ángela López, presidente de Mazda de Colombia, manifestó: “Cuando el esfuerzo de las personas se conecta con un propósito, el impacto trasciende. Hoy, la entrega de esta aula informática representa mucho más que un espacio renovado: es una oportunidad concreta para que los niños de La Chorrera sigan viendo en la educación el camino para construir un futuro prometedor. En Mazda creemos que el acceso al conocimiento transforma realidades y abre posibilidades”.

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Con esta entrega, Mazda busca fortalecer las habilidades investigativas y académicas de los estudiantes, garantizando que la educación sea una herramienta efectiva para reducir las brechas sociales y generar oportunidades de desarrollo sostenible en los territorios rurales de Antioquia.

