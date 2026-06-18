Hijas de Zapatero y su secretaria también serán investigadas por caso Plus Ultra

El juez a cargo del caso Plus Ultra en el que ha sido imputado el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero informó que investigará también a las hijas del político, Alba y Laura Rodríguez, y a su secretaria, Gertrudis Alcázar.

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Un día después de la declaración del exlíder socialista en la Audiencia Nacional de Madrid, el magistrado dictó un auto en el que pone la causa en conocimiento de las hijas y la secretaria de Zapatero para que puedan personarse en el procedimiento en calidad de investigadas y poder ejercer su derecho de defensa. Señalará en una resolución aparte la citación de las tres. (Lea también: Tras declaración de más de tres horas ante juez, Zapatero afirma que actuó “con decencia y honradez”)

El togado explica que "la investigación atribuye a dicha sociedad un papel instrumental en la canalización, ocultación o facilitación de operaciones relevantes para los hechos objeto del procedimiento", refiriéndose a Whathefav, la compañía de márketing de la que son titulares las dos hijas de Zapatero.



Sobre Gertrudis Alcázar, el juez se remite a los indicios de su participación que ya expuso en el auto de imputación de Zapatero, en el que le otorgaba "un papel operativo esencial dentro de una red organizada orientada al ejercicio ilícito de influencias".



Así avanza el caso de Zapatero

El exdirigente socialista negó en la víspera en una comparecencia judicial haber ejercido influencia alguna para favorecer a la aerolínea Plus Ultra, que recibió un préstamo público de 53 millones de euros en 2021 con motivo de la crisis de la pandemia, según indicaron a EFE fuentes jurídicas.



Zapatero, el primer ex jefe del Ejecutivo español investigado por la justicia, declaró por sospechas de tráfico de influencias, organización criminal, blanqueo de capitales y falsedad documental.

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A esas acusaciones se suman otras de delito fiscal y contrabando por las casi 80 joyas que guardaba en una caja fuerte de su oficina, valoradas en 1,3 millones de euros, un asunto que ha levantado gran polvareda política y mediática y sobre el que el expresidente guarda silencio de momento sobre su origen y estado tributario.

Según la prensa española, que cita personas cercanas al antiguo jefe de Gobierno socialista, estas joyas fueron regalo de un líder saudita.

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Este es el enésimo asunto embarazoso para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con varios allegados enredados en causas judiciales, como su esposa, su hermano y dos hombres claves en su ascenso político, además de Zapatero, con el que mostraba gran afinidad.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP