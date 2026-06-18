Se conoce video del crimen de colombiana en México cuando iba en un carro con un hombre

Se conocen nuevos detalles del crimen de la colombiana de 19 años Alba Castañeda, que había llegado hacía solo dos días a Ciudad de México cuando fue asesinada por sicarios junto a un hombre, otro connacional que llevaba cuatro meses en ese país.

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Según el relato del padre de la joven, José Castañeda, el sujeto le ofreció llevarla a México “de vacaciones y que conociera por allá”. El hombre que iba con Alba Castañeda fue identificado como Iván Nieto Luque, un colombiano de 45 años.

“Yo le dije a ella que no se fuera”, reveló su padre al medio Alerta Bogotá, porque “soy muy desconfiado, yo le dije a ella que mucho cuidado, que una persona de la noche a la mañana no le sale con tanto dinero y nadie va a dar dinero gratis”.



Sin embargo, la joven le aseguró a su padre que "él la estaba tratando bien y que le iba a ayudar mucho”. Además, el sujeto “le podía poner un negocio. Yo creo que la persona sí la quería ayudar de buena forma, lo que pasa es que uno no sabe los enredos que tenga la otra persona, porque nadie tiene millones gratis, ni nadie viaja de un país a otro con frecuencia. La verdad no sé a fondo la situación de ese señor”, agregó.



¿Cómo se produjo el crimen de Alba Castañeda?

Todo ocurrió dos días después de que la colombiana llegara a México. Según su padre, sobre las 11:30 de la noche, en un semáforo, “les llegaron dos motos por los lados y les dispararon”.



En las imágenes compartidas por el periodista Carlos Jiménez, del medio C4, se veía a dos hombres en una moto pasando junto a un carro negro en el que iban los colombianos. Al parecer, se cercioraban de la identidad de las personas que iban a bordo.

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Los motociclistas siguieron de largo, tomaron una curva y regresaron a la vía, situándose junto al vehículo de sus víctimas. Aunque en el video no se vio el ataque, sí se captó la reacción de un hombre que estaba en la zona, que al escuchar los disparos se sobresaltó y se alejó del lugar.

SIN DOCUMENTOS, SIN IDENTIFICACIONES, SALIERON del BARRIO… los CAZARON y los BAJARON

Así cazaron 2 tipos en moto a la pareja q iba en ese auto.

Pasaron, confirmaron q eran ellos y regresaron a disparar.

Hasta esta tarde nadie los ha identificado.@SSC_CDMX y @FiscaliaCDMX… pic.twitter.com/Q7NZgTlvVB — Carlos Jiménez (@c4jimenez) June 9, 2026

Se desconoce si el hombre que invitó a Alba Castañeda a México tenía antecedentes.

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Entretanto, el padre de la joven colombiana adelanta en Bogotá todas las gestiones para poder repatriar a su hija, a quien él describió como “un ángel, un amor, mi bastón, lo más hermoso que yo tenía en este momento en esta tierra y me lo arrebataron”.

POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL