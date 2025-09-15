En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
VÍA AL LLANO
DESCERTIFICACIÓN
EE. UU. Y VENEZUELA
LOS INFORMANTES
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección TECNOLOGÍA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / TECNOLOGÍA  / Los iPhone que no podrán instalar la nueva versión de iOS 26: lista confirmada 2025

Los iPhone que no podrán instalar la nueva versión de iOS 26: lista confirmada 2025

Apple lanzó este lunes la nueva versión de su sistema operativo para iPhone, con cambios en diseño e inteligencia artificial. Estos son los modelos que no podrán instalarlo.

Por: Valentina Gómez Gómez
Actualizado: septiembre 15, 2025 07:30 p. m.
Comparta en:
Los iPhone que no podrán instalar la nueva versión de iOS 26: lista confirmada 2025
Los iPhone que no podrán instalar la nueva versión de iOS 26: lista confirmada 2025. -

Publicidad

Publicidad

Publicidad