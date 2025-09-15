Los iPhone que no podrán instalar la nueva versión de iOS 26: lista confirmada 2025.

Publicidad
Apple confirmó la llegada de iOS 26 en Colombia y en el resto del mundo. La nueva versión del sistema operativo introduce cambios en diseño, seguridad y funciones, entre ellas herramientas basadas en inteligencia artificial que permiten traducción en tiempo real durante llamadas, subtítulos en vivo en FaceTime y creación automática de recordatorios a partir de correos electrónicos.
La expectativa fue alta, pues desde mediados de año se habían divulgado pruebas beta que mostraban la magnitud de los ajustes en la interfaz y las mejoras en las aplicaciones nativas. Miles de usuarios esperaban con ansias el momento de poder instalar la actualización en sus teléfonos. Sin embargo, la noticia no fue completamente positiva: tres modelos de iPhone quedaron excluidos de la lista de dispositivos compatibles.
El sistema llega con varios cambios de fondo:
No todas estas funciones estarán disponibles en todos los modelos compatibles. Algunas, como Apple Intelligence, estarán limitadas a los iPhone 15 Pro y posteriores.
La actualización no está disponible para el iPhone XR, el iPhone XS y el iPhone XS Max. Estos tres equipos salieron al mercado en 2018 y, tras siete años en circulación, Apple decidió que ya no recibirán más actualizaciones mayores. Esto significa que dichos teléfonos se quedarán sin las nuevas funciones y con un soporte reducido en el futuro cercano. La razón es principalmente técnica: los procesadores con los que fueron fabricados no tienen la potencia suficiente para manejar las exigencias de iOS 26, especialmente en lo relacionado con el procesamiento de inteligencia artificial y el diseño dinámico introducido en esta versión.
La compañía suele ofrecer entre cinco y seis años de actualizaciones de software a cada modelo de iPhone. Pasado ese tiempo, los equipos suelen quedar fuera de las versiones más recientes, aunque pueden seguir recibiendo parches de seguridad durante un periodo limitado. En el caso de los iPhone XR, XS y XS Max, la capacidad de procesamiento ya no permite garantizar un rendimiento óptimo con las nuevas funciones. Forzar la instalación en estos dispositivos podría generar problemas de estabilidad, fallas en aplicaciones o lentitud en el uso cotidiano.
Por eso, aunque miles de usuarios sigan utilizando esos modelos, la empresa prefiere limitar la actualización antes que arriesgar una experiencia deficiente. Los dueños de un iPhone XR, XS o XS Max no perderán de inmediato el acceso a sus aplicaciones ni al sistema. Sin embargo, dejar de recibir iOS 26 implica varios efectos:
La buena noticia es que la mayoría de modelos lanzados desde 2019 sí pueden instalar la actualización. Entre ellos están:
Esto asegura que una gran parte de los usuarios activos podrá acceder al nuevo sistema sin necesidad de cambiar de dispositivo.
Quienes tengan un modelo compatible deben seguir algunos pasos antes de instalar iOS 26:
El proceso de instalación suele tardar entre 15 y 20 minutos, aunque el tiempo varía según el modelo y la versión previa del sistema.
VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ
NOTICIAS CARACOL
vgomezgo@caracoltv.com.co