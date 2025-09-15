iOS 26 ya tiene fecha de lanzamiento en Colombia: vea cómo preparar su iPhone para la actualización

Apple ha confirmado oficialmente que la versión final de iOS 26 estará disponible en Colombia y en el resto del mundo a partir del lunes 15 de septiembre de 2025. Esta actualización representa uno de los cambios más importantes en la historia reciente del sistema operativo móvil de la compañía, no solo por su rediseño visual, sino también por la integración de nuevas funciones potenciadas por inteligencia artificial.

Apple ha indicado que la disponibilidad de ciertas funciones puede variar según el modelo del dispositivo, el idioma y la región. Por ello, se recomienda consultar la página oficial de Apple para verificar la compatibilidad específica de cada equipo.



¿Cuáles son los cambios que trae iOS 26?

1. Diseño Liquid Glass

Una de las características más destacadas de iOS 26 es el nuevo diseño denominado Liquid Glass, que introduce una estética translúcida y dinámica en toda la interfaz del sistema. Este diseño permite que los elementos visuales reflejen y refracten el entorno, generando una experiencia más fluida y coherente entre aplicaciones, widgets y pantallas. Los íconos, menús y controles se adaptan automáticamente al contexto, ofreciendo una navegación más intuitiva. Además, los usuarios pueden elegir entre modos claros y oscuros, y personalizar la apariencia de la pantalla de inicio y de bloqueo con efectos visuales avanzados.



2. Apple Intelligence

iOS 26 incorpora mejoras en Apple Intelligence, el conjunto de herramientas de inteligencia artificial de Apple. Entre las nuevas funciones se incluyen:



Traducción en tiempo real durante llamadas y mensajes.

Subtítulos generados en vivo en FaceTime.

Creación de emojis personalizados mediante Genmoji.

Generación automática de recordatorios a partir de correos electrónicos.

Acciones inteligentes en la app Atajos, como resumir texto o crear imágenes.

Estas funciones están disponibles únicamente en modelos recientes, como el iPhone 15 Pro y posteriores.



3. Mejoras en aplicaciones nativas

Las aplicaciones integradas en iOS también han recibido actualizaciones importantes:



Mensajes: permite crear encuestas interactivas y personalizar fondos de conversación.

Teléfono: ofrece una vista unificada de contactos, llamadas recientes y buzón de voz.

Mapas: incluye la función Lugares Visitados, que guarda ubicaciones frecuentes y permite compartirlas fácilmente.

Safari: presenta una barra de direcciones transparente con estética Liquid Glass.

Modelos compatibles con iOS 26

La actualización a iOS 26 estará disponible para los siguientes modelos de iPhone:



iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone SE (2.ª y 3.ª generación)

iPhone 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 16 y 17 (todas las variantes, que ya lo traen de fábrica)

Es importante tener en cuenta que algunas funciones avanzadas, como las relacionadas con Apple Intelligence, solo estarán disponibles en los modelos más recientes.



Cómo preparar su iPhone para la actualización

Para garantizar una instalación exitosa y sin contratiempos, Apple recomienda seguir una serie de pasos previos a la actualización:



Antes de iniciar el proceso de actualización, se debe confirmar que el modelo de iPhone es compatible con iOS 26. Esta información puede consultarse directamente en el sitio oficial de Apple. Aunque los errores durante la instalación son poco frecuentes, es fundamental contar con una copia de seguridad actualizada. Esta puede realizarse mediante iCloud o conectando el dispositivo a un computador (Mac o PC). Tener un respaldo garantiza que, en caso de fallos, se pueda restaurar la información sin pérdidas. La actualización de iOS 26 puede requerir entre 10 y 20 GB de espacio libre, dependiendo del modelo. Por ello, se recomienda eliminar aplicaciones no utilizadas, fotos duplicadas y archivos innecesarios. También se puede utilizar almacenamiento en la nube para liberar espacio adicional. Durante la instalación, el iPhone debe tener al menos un 50 % de batería o estar conectado a una fuente de energía. Asimismo, se debe contar con una conexión wifi estable para evitar interrupciones en la descarga. Antes de instalar iOS 26, se sugiere tener instalada la versión más reciente de iOS 18. Esto puede reducir el tamaño de la descarga final y facilitar la transición al nuevo sistema operativo.

Tenga en cuenta que, vez instalada la actualización, algunas funciones no se activan automáticamente. Entre ellas se encuentran:



Filtro de llamadas para bloquear números desconocidos.

Filtrado de mensajes de remitentes no registrados.

Función Lugares Visitados en Mapas.

Para habilitar estas herramientas, se debe acceder a la sección de Ajustes y configurar cada opción según las preferencias del usuario.



¿Cuánto cuesta el iPhone 17 en Colombia?

Apple ha confirmado los precios oficiales de la serie iPhone 17 para Colombia, los cuales varían según el modelo y la capacidad de almacenamiento:



iPhone 17 (256 GB): desde $5.879.000

iPhone 17 Air (256 GB): desde $5.829.000

iPhone 17 Pro (256 GB): desde $6.449.000

iPhone 17 Pro Max (256 GB): desde $6.999.000

Características del iPhone 17

Este modelo reciente de Apple combina un diseño refinado con mejoras sustanciales en rendimiento, fotografía, conectividad y eficiencia energética, todo ello potenciado por la integración nativa de iOS 26 y las nuevas funciones de Apple Intelligence.

En cuanto al diseño, el iPhone 17 mantiene la estética minimalista característica de Apple, pero incorpora una pantalla OLED LTPO Super Retina XDR de 6,3 pulgadas, con una resolución de 2.622 por 1.206 píxeles. Esta pantalla ofrece una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz, lo que permite una experiencia visual fluida tanto en navegación como en reproducción multimedia. Además, alcanza un brillo máximo de 3.000 nits, lo que mejora la visibilidad en exteriores y en condiciones de luz intensa. El dispositivo cuenta con certificación IP68, lo que garantiza resistencia al agua y al polvo, ideal para usuarios que requieren durabilidad sin comprometer el diseño.



En términos de rendimiento, el iPhone 17 está equipado con el procesador Apple A19, fabricado en tecnología de 3 nanómetros, lo que se traduce en mayor eficiencia energética y capacidad de procesamiento. Este chip está acompañado por 8 GB de memoria RAM, lo que permite ejecutar múltiples tareas simultáneamente sin pérdida de rendimiento. El almacenamiento interno está disponible en versiones de 256 GB y 512 GB, ofreciendo suficiente espacio para aplicaciones, fotografías, videos y documentos. El sistema operativo iOS 26 viene preinstalado, lo que permite aprovechar desde el primer momento las nuevas funciones de inteligencia artificial, personalización y seguridad.

En el apartado fotográfico, el iPhone 17 incorpora una cámara principal de 48 megapíxeles con apertura f/1.6, que mejora la captura en condiciones de baja luz y ofrece mayor detalle en cada imagen. A esta se suma una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles, ideal para paisajes y tomas grupales. La cámara frontal, por su parte, alcanza los 18 megapíxeles y está optimizada con inteligencia artificial para encuadre automático, corrección de iluminación y efectos en tiempo real. El dispositivo permite grabación de video en calidad 4K con soporte para Dolby Vision, lo que garantiza una experiencia cinematográfica tanto en captura como en reproducción.

La batería del iPhone 17 tiene una capacidad de 3.692 mAh, suficiente para una jornada completa de uso intensivo. Además, incorpora carga rápida de 40 vatios mediante cable USB-C, y es compatible con carga inalámbrica a través de MagSafe. Estas características permiten una recarga eficiente y segura, adaptada a las necesidades de usuarios que requieren movilidad constante.

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL