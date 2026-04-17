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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Procuraduría reabre investigación por fiesta en cárcel de Itagüí y vincula a nuevo funcionario

Procuraduría reabre investigación por fiesta en cárcel de Itagüí y vincula a nuevo funcionario

En total son 12 los dragoneantes del Inpec que están siendo investigados por el evento en el centro penitenciario de Itagüí en el cual cantó Nelson Velásquez.

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 17 de abr, 2026
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Revocan sanciones contra dragoneantes de cárcel de Itagüí vinculados con fiesta ilegal
Captura de pantalla

La Procuraduría General de la Nación informó que, tras un saneamiento del proceso, decidió reabrir la investigación disciplinaria contra 11 funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), quienes estarían relacionados con la fiesta que se registró en la cárcel de Itagüí, en la cual se presentó el cantante Nelson Velásquez.

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Cabe resaltar que la investigación contra los 11 funcionarios se había declarado nula por posibles falta de requisitos sustanciales en el auto de apertura. Sin embargo, luego de que se reabriera, la Procuradiuría vinculó al director encargado, Fabián Leandro León Rodríguez, quien funge como subdirector, por presunta falsedad ideológica en documento público.

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Así las cosas, ordenó la suspensión provisional de los dragoneantes: Nairo Vargas Rubio, Fran Alexander Barbosa Pinzón, Jhon Eduar Aguilar Conde, José Luis Becerra Puello, Juan Camilo Góez David, Juan Diego Ospina Morales y Gustavo Adolfo Montejo Casas; el intendente, Eduardo Parra Ceballos; los tenientes: Heyler Antonio Fracica Sarmiento, Fredy Antonio Ciprián Díaz y Fabián Leandro León Rodríguez; y el inspector jefe, Salvador Del Cristo Jiménez Palencia, por el término de tres meses, sin remuneración, mientras se adelanta la investigación.

Noticia en desarrollo...

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