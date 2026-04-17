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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Alcalde de Villanueva, Casanare, dio detalles de masacre que dejó 5 víctimas: líneas investigativas

Alcalde de Villanueva, Casanare, dio detalles de masacre que dejó 5 víctimas: líneas investigativas

El alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaíno, dio detalles de la masacre ocurrida en una vereda de este municipio de Casanare. El mandatario reveló una de las líneas investigativas que se manejan.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 17 de abr, 2026
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En el municipio de Villanueva, departamento de Casanare, se registró una masacre que dejó cinco víctimas. El hecho ocurrió en la vereda El Fical, según le relataron a las autoridades los residentes de esta zona, quienes escucharon varios disparos. De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), la masacre se dio en un establecimiento comercial.-

El alcalde de Villanueva, Héctor Vizcaíno, habló en Noticias Caracol En Vivo sobre la masacre y dijo que tras conocer la situación se desplazaron al lugar miembros del Ejército Nacional y Policía Nacional, "a adelantar los actos urgentes de los hechos ocurridos de este homicidio múltiple. Inmediatamente el suscrito solicita un consejo de seguridad extraordinario con autoridades de Policía y autoridades militares, de la cual participa el señor gobernador y su secretario de gobierno, en presencia de la defensora del pueblo regional Casanare y de la misma procuradora regional del departamento de Casanare"

¿Qué se sabe de la masacre registrada en Villanueva, Casanare?

En este consejo, de acuerdo con el mandatario local, se trataron varios temas y se ofreció la recompensa desde la Gobernación de Casanare de 50 millones de pesos para quien entregue información sobre los responsables de la masacre. "El municipio de Villanueva también hace un aporte de 10 millones, para un total de 60 millones para aquellas personas que puedan pronunciarse y llevarnos a que se esclarezcan los hechos sucedidos en Villanueva y que hoy enlutan a este municipio", contó Vizcaíno.

Indepaz también indicó que las víctimas de la masacre "fueron atacadas por hombres armados que se desplazaban en motocicletas". El alcalde reveló que una de las líneas de investigación apunta a que el crimen se trata de un posible ajuste de cuentas relacionado con abigeato, que quiere decir hurto de ganado. Vizcaíno aseguró que hace tiempo no ocurría un hecho violento de este tipo y que "genera una intranquilidad en la ciudadanía que, con todo el argumento, están en esa zozobra. Somos nosotros, las administraciones y las autoridades, las que debemos llevarle la tranquilidad a la ciudadanía".

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A pesar de eso, el alcalde dijo que en Villanueva se han presentando hechos que alteran el orden público. "Hoy se pronunciaba la defensora regional de Casanare, la defensora del pueblo y el mismo personero del municipio, donde exponían unas alertas tempranas que la misma Defensoría del Pueblo ha expedido, donde las autoridades deben tomar esas precauciones que están dando a conocer", comentó el alcalde.

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Sobre el crimen, el mandatario mencionó que la hipótesis es manejan las autoridades es que llegaron dos personas en una motocicleta de un cilindraje mediano. "Llegaron con unos pasamontañas, vestidos completamente de negro y sin mediar palabra empezaron a disparar contra la humanidad de las víctimas. Esto fue en una tienda en un sector del área rural de Villanueva, vereda El Fical, aproximadamente a 24 km del área urbana", relató.

MATEO MEDINA ESCOBAR
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