Reportan caída de YouTube a nivel mundial: esto se sabe

En los últimos minutos varios usuarios han registrado la caída de la plataforma y el servicio intermitente de YouTube, Youtube Music y Youtube Video. Según la página Downdetector, que monitorea el funcionamiento de las distintas redes sociales, actualmente hay alrededor de tres mil reportes de fallas en el sitio web de video. La mayoría de los reportes (44 %) son de fallas en el servidor, mientras que 34 % son de la aplicación y 22 %, de la página web.

Cabe resaltar que hoy es posible que haya un importante número de usuarios dentro de la plataforma, pues se desarrolla el Victoria Secret's Fashion Show, además de algunos partidos de fútbol, como el de la Selección Colombia vs Argentina en las semifinales del Mundial Sub-20.

Noticia en desarrollo...