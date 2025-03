¿WhatsApp avisa cuando se toma una captura de pantalla de una foto de perfil o estado? Ojo al dato

WhatsApp ha venido actualizando su sistema de privacidad en los últimos años. Sin embargo, una de las preguntas más comunes que los usuarios se hacen es si la aplicación notifica a la otra persona cuando se toma una captura de pantalla en los chats, historias o fotos de perfil.

Esto recordando que WhatsApp introdujo en 2021 la función de "una sola visualización" en la que los usuarios se permiten enviar fotos o videos que se pueden ver una vez para luego desaparecer automáticamente, de acuerdo con lo explicado por la aplicación en su centro de ayuda.

¿WhatsApp notifica cuándo toma una captura de pantalla?

La respuesta corta es no, WhatsApp no notifica a los usuarios si alguien toma una captura de pantalla de su conversación, estado o incluso su foto de perfil. A pesar de las múltiples actualizaciones que ha lanzado la aplicación, no existe ninguna función que avise a los usuarios cuando alguien haga un pantallazo en estos aspectos de la app.

Getty Images/ Pixabay

La aplicación no tiene habilitada ninguna función que informe al remitente de un mensaje que alguien ha capturado su contenido mediante una captura de pantalla. Por lo tanto, los usuarios pueden tomar capturas de pantalla de las conversaciones sin que la otra parte se entere. Sin embargo, la aplicación sí ha garantizado que no se pueda tomar captura de pantalla a imágenes de una sola visualización y a fotos de perfil.

Por ejemplo, con las fotos de una sola visualización, la app tampoco notifica si se toma una captura de pantalla de una imagen enviada bajo esta modalidad. Lo que sí hace la aplicación es evitar que se capture este tipo de contenido, pues al intentar tomar un pantallazo de este tipo de fotos, la pantalla se mostrará en negro, lo que significa que la función está diseñada para desactivar esa opción.

Por otro lado, a los estados WhatsApp sí permite tomarles pantallazos, pero tampoco le avisará a la otra persona que este fue tomado. Sin embargo, estas son publicaciones temporales que desaparecen después de 24 horas, política que se mantiene igual hasta la fecha.

En cuanto a la foto de perfil de un usuario, WhatsApp también ofrece una protección al usuario, pues cuando se intenta tomar un pantallazo sobre esta modalidad, en la aplicación aparece un mensaje de advertencia diciendo que "la toma de capturas de pantalla no está permitida por la aplicación o por tu organización", esto con el fin de proteger la privacidad del usuario, según lo explicado por WhatsApp en su centro de ayuda.



¿Por qué ya no se pueden tomar capturas de pantalla en WhatsApp?

WhatsApp ha implementado restricciones para proteger la privacidad de sus usuarios, esta es la razón por la cual la empresa ya no permite tomar capturas de pantalla. Estas funciones están habilitadas en los celulares de usuarios que han actualizado la aplicación; WhatsApp tiene medidas para evitar las capturas de pantalla en ciertos tipos de contenido, como en los mensajes de "Ver una vez" y las fotos de perfil.

Getty Images/ WhatsApp

Por ejemplo, estas son algunas de las funciones implementadas por WhatsApp para proteger la privacidad del usuario y garantizar que su contenido sensible no sea capturado sin su conocimiento:



"Ver una vez": Esta es una herramienta de WhatsApp para enviar contenido privado de forma segura. Aunque no evita que se tome foto con otros dispositivos, sí garantiza que el contenido no permanezca en el chat del receptor.

Esta es una herramienta de WhatsApp para enviar contenido privado de forma segura. Aunque no evita que se tome foto con otros dispositivos, sí garantiza que el contenido no permanezca en el chat del receptor. Ajustes de privacidad: WhatsApp también permite a los usuarios ajustar quién puede ver su información personal, como la foto de perfil, la última conexión, la información y los estados, esto reduce la probabilidad de que alguien pueda capturar información que el usuario desea no compartir.

WhatsApp también permite a los usuarios ajustar quién puede ver su información personal, como la foto de perfil, la última conexión, la información y los estados, esto reduce la probabilidad de que alguien pueda capturar información que el usuario desea no compartir. Duración predeterminada de los mensajes: Esta característica permite configurar que los mensajes se eliminen automáticamente después de 24 horas, 7 días o 90 días, asegurando que los mensajes no queden registrados en el historial del chat.

Aplicaciones que sí notifican capturas de pantalla