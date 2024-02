Subió el pasaje del MIO en Cali: ¿en cuánto quedó la nueva tarifa?

A partir de este 15 de febrero, aumentó $200 el valor del pasaje del MIO en Cali. Los usuarios ahora deberán pagar 2.900 pesos. Se hizo un incremento de 7,4% en el costo del servicio, según la empresa de transporte público.



Álvaro Rengifo, presidente del MIO, explicó en el diario El Espectador que para definir el aumento del pasaje del MIO, "además de las normas y el IPC, nosotros tomamos en cuenta variables como la sostenibilidad, es decir, la capacidad que tiene Metro Cali de cubrir lo que cuesta la operación anual del MIO a partir de los recursos provenientes de la tarifa que pagan los usuarios y las transferencias que hace el Distrito para subsidiar dicha tarifa".

"Para lograr esta meta se hace necesario un esfuerzo presupuestal por parte del Distrito de $140.505 millones y un compromiso del sistema masivo para disminuir la evasión en un 9% durante 2024", agregó Rengifo.

La decisión de aumentar el valor del pasaje no dejó muy contentos a algunos habitantes de la capital vallecaucana. Unos reclaman que falta más control por parte de las autoridades, pues señalan que se han visto episodios de inseguridad a bordo de estaciones y buses del MIO.



"Además de que el servicio es muy malo, le suben y no miran el bolsillo de los usuarios", "No es un medio de transporte seguro", "En algunas estaciones del MIO me siento segura porque hay Policía. En otras no" y "200 pesos para el salario mínimo es caro", opinaron caleños.

No obstante, otros usuarios defienden el nuevo precio del MIO: "Para mí es justo el servicio. Siempre he estado de acuerdo con él. Me demoro menos que yendo en carro particular", comentó una ciudadana.