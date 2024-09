Anunciados los juegos que llegan a PlayStation Plus en el mes de octubre

El mes de octubre llega cargado de emociones para los miembros de PlayStation Plus, quienes podrán disfrutar de tres juegos muy distintos entre sí, pero igual de emocionantes. Desde el 1 de octubre, los suscriptores tendrán acceso a WWE 2K24, Dead Space y Doki Doki Literature Club Plus!, una selección que combina la adrenalina de la lucha libre, el horror de la ciencia ficción y el terror psicológico más inesperado.

Lucha en el cuadrilátero con las leyendas de WWE 2K24

Los fanáticos de la lucha libre están de enhorabuena con WWE 2K24. Este juego celebra los 40 años de WrestleMania, permitiendo revivir los momentos más icónicos de la historia del evento. Los jugadores podrán ponerse en la piel de leyendas como Stone Cold Steve Austin, Undertaker y Andre el Gigante, así como luchar junto a superestrellas actuales como Roman Reigns, John Cena y Rhea Ripley. Con una amplia variedad de modos de juego, esta entrega promete horas de diversión mientras dominas el cuadrilátero y te conviertes en una verdadera leyenda del entretenimiento deportivo.

Sobrevive al horror en el espacio con Dead Space

Si lo tuyo es el terror, Dead Space está aquí para hacerte vivir una experiencia inquietante en el espacio profundo. Esta joya del género de supervivencia ha sido rediseñada para ofrecer una jugabilidad aún más envolvente. En este aterrador juego, te pondrás en la piel de Isaac Clarke, un ingeniero atrapado en una nave minera infestada de criaturas llamadas necromorfos. Mientras luchas por sobrevivir, deberás desentrañar el misterio de lo que ocurrió en la USG Ishimura y enfrentarte a tus peores pesadillas, tanto externas como internas. La atmósfera opresiva y la tensión constante te mantendrán al borde de tu asiento.

El terror psicológico se esconde en Doki Doki Literature Club Plus!

No dejes que las apariencias te engañen, porque Doki Doki Literature Club Plus! no es lo que parece. Este juego, que comienza como un inocente simulador de citas en un club de literatura escolar, pronto revela su verdadera cara: una experiencia de terror psicológico que desafiará tus emociones. Cada poema que escribas y cada decisión que tomes te acercará al corazón de tus compañeras de club, pero también te llevará por un camino oscuro y perturbador. A medida que avances, el juego irá rompiendo la cuarta pared y retorciendo la narrativa de una manera que pocos títulos se atreven a hacer.

No pierdas la oportunidad: los juegos de septiembre se despiden

Recuerda que tienes hasta el 30 de septiembre para agregar los juegos mensuales de septiembre a tu colección. Quidditch Champions, MLB The Show 24 y Little Nightmares II son los títulos que estarán disponibles hasta fin de mes. ¡No te quedes sin ellos!

Octubre se perfila como un mes espectacular para los jugadores de PlayStation Plus, con una alineación que promete acción, suspenso y muchas emociones. Ya sea que prefieras enfrentarte a otros en el ring, sobrevivir en una nave espacial abandonada o explorar los oscuros secretos de un club de literatura, estos juegos ofrecen algo para todos los gustos.

