ARC Raiders expande su mundo con North Line, su primera gran actualización de contenido

Embark Studios presentó North Line, la primera actualización de contenido para ARC Raiders, un paso significativo en la consolidación del juego como experiencia cooperativa en constante evolución. Disponible desde el 13 de noviembre, esta expansión introduce un nuevo territorio, un evento comunitario por fases y enemigos inéditos, marcando el inicio de un plan de crecimiento que se extenderá durante los próximos meses.



Una nueva frontera: Stella Montis

La actualización lleva a los jugadores más allá del conocido Cinturón de óxido y los invita a explorar Stella Montis, una región situada en el extremo norte del mapa. A diferencia de las zonas devastadas que caracterizan al entorno original, este nuevo escenario destaca por sus estructuras abandonadas que, pese al tiempo, permanecen sorprendentemente intactas. Su diseño frío y silencioso refuerza la sensación de misterio que rodea el pasado de la humanidad y plantea preguntas sobre lo que ocurrió antes de la caída.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Dentro de estas ruinas, los Raiders podrán encontrar recursos escasos, objetos únicos y planos de armas escondidos entre los restos. Sin embargo, acceder a Stella Montis no es inmediato. Los túneles que conducen a esta zona solo se abrirán cuando la comunidad global complete el evento general que acompaña a la actualización.



Un evento que depende de todos

North Line introduce Breaking New Ground, el primer gran evento comunitario del juego. A partir de su lanzamiento, los jugadores deberán colaborar para apoyar los esfuerzos de Speranza por reabrir el acceso hacia el norte. Las contribuciones individuales permitirán obtener Merits, una nueva moneda temporal ligada al evento, que a su vez desbloqueará nuevas fases dentro del progreso comunitario.

El ritmo al que se habilite Stella Montis estará determinado por la participación colectiva. Una vez alcanzado el objetivo principal, comenzará la Fase II, conocida como Staking Our Claim. En ella se activará un nuevo sistema de progresión diseñado para ofrecer desafíos adicionales y recompensas exclusivas. Esta etapa estará disponible hasta diciembre, ampliando el ciclo de actividad para quienes buscan objetivos constantes dentro de ARC Raiders.



Nuevas amenazas en el terreno

La expansión también suma dos enemigos ARC diseñados para modificar las dinámicas de combate. The Matriarch, un coloso mecánico de gran tamaño, debutará como amenaza inmediata dentro del evento principal y aparecerá bajo condiciones específicas del mapa. Su escala y comportamiento están planteados para exigir coordinación entre escuadras, especialmente en encuentros prolongados.



Por su parte, The Shredder será exclusivo de Stella Montis. Este ARC patrulla la nueva región y está pensado para mantener la tensión en exploraciones abiertas, obligando a los jugadores a adaptarse a emboscadas repentinas y combates más impredecibles.



Armamento y herramientas para el avance

North Line integra un conjunto adicional de armas y utilidades para complementar el aumento de dificultad. El rifle Aphelion se suma al arsenal principal, acompañado de nuevos tipos de granadas y minas pensadas para ofrecer alternativas tácticas en distintos escenarios. Estas herramientas, junto a nuevas líneas de misión inspiradas en Stella Montis, buscan fortalecer la progresión del jugador y dar variedad a las incursiones.



Lo que viene después

Aunque North Line marca un hito para ARC Raiders, Embark Studios confirmó que no será el único contenido previsto para este ciclo. La siguiente actualización, Cold Snap, está programada para diciembre y llegará con el evento Flickering Flames, escenarios nevados y el esperado Expedition Project. Este enfoque de actualizaciones continuas refleja la intención del estudio de mantener un mundo activo y en expansión, respaldado por una comunidad que ya ha demostrado su fuerza desde el lanzamiento, cuando el título superó los 700.000 jugadores concurrentes.



ARC Raiders permanece disponible en PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S y NVIDIA GeForce NOW. Los jugadores interesados en seguir la evolución del juego pueden consultar los canales oficiales de Embark Studios o unirse a la comunidad en Discord para participar en los próximos eventos.

Publicidad

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.