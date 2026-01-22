La petición del alcalde de Medellín a Airbnb tras polémica por reservas para concierto de Bad Bunny

La realización de tres conciertos consecutivos del artista internacional Bad Bunny en el estadio Atanasio Girardot ha generado una llegada masiva de visitantes a Medellín. De acuerdo con la administración distrital, se espera el arribo de más de 100 mil personas provenientes de otras regiones del país y del exterior, lo que representa un impacto económico estimado en más de 140 mil millones de pesos para la ciudad.

Sin embargo, junto con el aumento del turismo, en las últimas horas se han conocido múltiples denuncias relacionadas con prácticas irregulares en el sector del alojamiento turístico. Según lo expuesto por el alcalde Federico Gutiérrez, algunos propietarios habrían cancelado reservas confirmadas desde hace varios meses para volver a ofrecer los mismos espacios a precios considerablemente más altos, en algunos casos hasta diez veces superiores al valor inicialmente pactado.



Alcalde de Medellín advierte sanciones por cancelaciones de alojamientos

Frente a esta situación, el mandatario informó que sostuvo una conversación directa con el representante de Airbnb para América Latina, a quien solicitó asumir un rol activo en la investigación de estos casos. Gutiérrez señaló que, de comprobarse estas conductas, los responsables podrían enfrentar sanciones dentro de la plataforma, incluida la expulsión definitiva.

"Ya están investigando y yo espero tener más información ahora más tarde. El turismo es fundamental para la ciudad, no abusen de eso, porque si no la gente no va a volver a llamarlos ni va a volver a tener la oportunidad de estar con ustedes", afirmó el alcalde, quien hizo un llamado a los prestadores de servicios de alojamiento para que no incurran en cobros desproporcionados ni prácticas abusivas aprovechando la alta demanda.



Gutiérrez reconoció que durante eventos de gran magnitud es normal que los precios tengan ajustes, pero insistió en que estos deben ser razonables. En ese sentido, advirtió que el aumento desmedido de tarifas puede afectar la imagen de la ciudad y desincentivar futuras visitas. Como parte de las acciones adoptadas, la Alcaldía de Medellín habilitó canales para que ciudadanos y turistas puedan reportar este tipo de situaciones.



Las denuncias pueden enviarse a través de la línea de WhatsApp 301 604 4444 o mediante el correo electrónico atención.ciudadana@medellin.gov.co. El alcalde indicó que estos reportes serán fundamentales para respaldar las investigaciones en curso.

Bienvenido Bad Bunny 🐰 a Medellín.

Esperamos más de 100 mil visitantes durante estos 3 días de concierto.

Derrama económica de más $140 mil millones en la ciudad.

Sobre el abuso de algunos propietarios en plataformas, he hablado con el representante para América Latina de… pic.twitter.com/23CPt5D3nw — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) January 22, 2026

¿Qué dijo la SIC al respecto?

De manera paralela, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) recordó que la cancelación unilateral de reservas confirmadas puede constituir una infracción a las normas que protegen a los consumidores y a la legislación turística vigente. Según la entidad, una reserva aceptada representa un compromiso que debe ser respetado, incluso en contextos de alta demanda.

La SIC reiteró que, en caso de incumplimiento, los turistas tienen derecho a recibir un servicio de características similares al contratado o a obtener la devolución o compensación del dinero pagado, conforme a lo establecido en el artículo 63 de la Ley General de Turismo.

Finalmente, el alcalde anunció que este viernes a las 10:00 de la mañana se ofrecerá una rueda de prensa en la que se entregarán detalles sobre los avances de las investigaciones y las acciones que se tomarán frente a los casos detectados.

