Delcy Rodríguez prometió al gobierno Trump su cooperación cuando cayera Maduro, según The Guardian

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, garantizó al Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, su cooperación una vez que cayera Nicolás Maduro, según asegura este jueves 22 de enero el diario The Guardian, que dice obtener la información de cuatro fuentes distintas.

Según precisaron dichas fuentes, Delcy y su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, no participaron activamente en la operación de captura y secuestro de Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses el 3 de enero, pero habían asegurado al Gobierno de EE.UU. a través de intermediarios que cooperarían con ellos para el día siguiente.

Delcy, que era vicepresidenta con Maduro, juró como presidenta solo dos días después de la captura del líder del régimen venezolano.



¿Cómo habría convencido Delcy Rodríguez a Estados Unidos?

Las fuentes de The Guardian aseguran que hubo representantes del Gobierno de Catar involucrados en las negociaciones de los Rodríguez con Estados Unidos. Esos contactos llevaban realizándose desde el otoño, y se intensificaron tras una comunicación telefónica en noviembre entre Trump y Maduro que resultó infructuosa para lograr su abandono voluntario del poder, según la versión del rotativo.



En diciembre, y dado el deterioro de la situación, Delcy dijo a uno de sus interlocutores estadounidenses que ella "colaboraría con el resultado que se presente", según dijo al diario ese interlocutor.



El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en un principio muy reticente a colaborar con los Rodríguez, fue entendiendo que ellos eran tal vez la alternativa menos mala para garantizar una transición relativamente pacífica y que evitara el caos.

En octubre, el diario Miami Herald publicó que Delcy conspiraba de forma activa o pasiva para una caída de Maduro por sus propias ambiciones, y si bien ella lo negó tajantemente, su reacción pareció convencer a Rubio y su entorno de que era una persona ambivalente con la que se podría llegar a algún acuerdo, prosigue The Guardian.

El rotativo añade que el carácter de Delcy también ayudó a ganarla como aliada secreta y la pinta como una persona con "rarezas encantadoras que le ayudan a ganar amigos", como su afición al pingpong (tiene un entrenador propio), a beber champán y a retar a mandatarios extranjeros a distintos juegos.

Por último, apunta que hubo otro factor decisivo, como fue su relación fluida con el sector petrolero estadounidense, que también deslizó a quien quisiera oírlo que ella podría ser una buena interlocutora en el futuro.

