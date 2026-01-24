Los miembros de disidencias de 'Calarcá' que murieron tras ataque en el Meta, según el Ejército

Las ráfagas de fusil irrumpieron en la tranquilidad que se vivía en el municipio de Vista Hermosa, Meta, desde la noche del pasado viernes. El Ejército llegó puntualmente a una zona selvática conocida como el Alto del Catre, donde se encontraba un grupo de disidentes de las Farc de la estructura Marco Aurelio Buendía, bajo el mando de alias Calarcá. Dos de los miembros de la estructura murieron, según las Fuerzas Armadas.

Según testimonios recogidos por Noticias Caracol, los disparos comenzaron alrededor de las 9 de la noche y se extendieron por varios minutos. El ruido de los combates se sintió tan cerca de las viviendas que varios habitantes tuvieron que resguardarse en el piso o debajo de camas, buscando protegerse del paso de los proyectiles. "Estamos todos aquí, con un niño, el helicóptero está encima. Hay una balacera a menos de tres minutos de las casas", expresó una mujer, quien narró que en el lugar había varias familias con niños y una mujer embarazada, lo que incrementaba el temor.

Además, las personas de la zona comentaron que los disparos se prolongaron durante un tiempo considerable, con ráfagas que se escuchaban durante 10 o 15 minutos, seguidas por pausas breves y luego reanudaban nuevamente. El alcalde de Vista Hermosa, Juan Gómez, se pronunció sobre lo ocurrido.



"Estamos muy preocupados, porque en medio de ese conflicto están los campesinos (...) Están muy preocupados, asustados porque anoche me comentaban que miraban cómo pasaban las balas en sus techos y no queremos volver a vivir esto que se veía hace muchos años y pensábamos que había cambiado, pero estamos volviendo al conflicto. Necesitamos que el Gobierno Nacional ponga los ojos en Vista Hermosa", aseveró.



Los dos disidentes bajo el mando de 'Calarcá' que murieron

Según el general Yor William Cotua, comandante de la Fuerza de tarea Omega, los disidentes que cayeron en la operación son "alias La gorda', que es la jefe de seguridad del bandido o el cabecilla de la estructura Marco Aurelio Buendía, ella es la jefe de seguridad de alias Pate palo. El otro delincuente que cayó en la operación no lo tenemos a un identificado".



Esta estructura en cabeza de 'Pate palo' tiene bajo el terror a cientos de familias que, en medio del fuego cruzado, tuvieron que pasar la noche confinadas, esperando a que los fusiles dejaran de sonar. Son las comunidades las que tienen que aguantar el yugo de ser escudos humanos ante una guerra que no cesa... Al parecer, obligados por este grupo armado, tuvieron que bloquear el accionar de la Fuerza Pública.

"Lo que tuvimos fue una concentración de población civil, empezaron a movilizarse hacia el sector del área de operaciones, y de esa manera se pone en riesgo la seguridad, que para mí y para nosotros es lo más importante, que la población civil esté segura, pero eso es producto de la instrumentalización. Hicieron movilizaciones hacia el sitio donde estaba este cabecilla y fueron usados como escudo humano para torpedear el accionar de la Fuerza Pública", indicó el comandante.

Esta operación no solo posibilito la incautación de fusiles, cargadores y proveedores de todo tipo, sino que busca la recuperación del territorio que afronta una intensa ola de violencia que no da tregua.

