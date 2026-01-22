Detalles del allanamiento a terapeuta de Zulma Guzmán, señalada por homicidio de dos niñas en Bogotá

Avanza el proceso en contra de Zulma Guzmán, mujer señalada por la muerte de dos menores de edad en la ciudad de Bogotá con talio. Hay una persona, que sería clave en las investigaciones, a la que la Fiscalía General de la Nación le hizo un allanamiento en su oficina. Se trata del terapeuta reiki Jeison Rosas, quien la supuesta homicida consultaba con frecuencia. Jesús Vergara, representante legal del terapeuta, habló con Noticias Caracol sobre cuál será la participación de su cliente en estas investigaciones.



¿Por qué allanaron oficina del terapeuta de Zulma Guzmán?

Sobre la cercanía que el terapeuta tenía con Guzmán y por qué se llevó a cabo la diligencia por parte del ente investigador, el abogado mencionó que “hay una persona que presta servicios de domiciliario, que menciona el lugar donde mi cliente tiene su oficina, su despacho de atención y obviamente allí se dice que se hizo un pedido y ese pedido se hizo, según el domiciliario, se menciona a un Jeison. En esa diligencia de allanamiento y registro, contrario a lo que dice la ley, la Fiscalía se llevó una serie de documentos que son del terapista con su cliente. Están protegidos porque afectan el derecho a la intimidad de las personas que van a consultar. Si la Fiscalía tiene algo de manera concreta, ¿por qué no lo llama a un interrogatorio indiciado para que él pueda aclarar?”.

Agregó el abogado que “en ese lugar hay 20 oficinas, en promedio, hay profesionales de todas las áreas y para la época que menciona el domiciliario, que es el 3 de abril de 2025, en esa época el acceso al edificio no era controlado como está ahora y hay una sala de espera donde hay 30 sillas y un segundo piso donde también hay una sala de espera y cualquier persona puede realizar una llamada de allí. Es posible que se hubiera realizado un pedido de un domiciliario desde allí por parte de alguna persona, pero no propiamente de él, ni ninguna relación con él”.

Entre otras cosas, el defensor detalló que su cliente viajó fuera de Colombia el 31 de marzo y regresó cinco días después, por lo que, según él, no tendría que ver con el pedido al domiciliario. “O sea que el día 3 de abril, que se menciona que se realizó la entrega del paquete, él no se encontraba en Colombia porque regresó el día 4:00 ya en las horas de la tarde. A la Fiscalía también se le envió la constancia del vuelo que él tuvo el 31 de marzo y el vuelo de regreso el 4 de abril, y los hechos del domiciliario fueron el 3 de abril de 2025”.



También señaló el representante legal que no es cierto que su cliente y Zulma Guzmán tuviesen una “estrecha amistad, sino que él la atendió en cuatro oportunidades para darle ese tratamiento que él hacía como como coach de vida”.



Lo que la Fiscalía le incautó a terapeuta de Zulma Guzmán

Según el abogado, en el allanamiento "la Fiscalía se llevó unos equipos celulares, se llevó unos documentos de las personas que él atiende. La Fiscalía, concretamente, no lo ha vinculado porque se le ha se le ha preguntado a través de él a la Fiscalía si, en qué calidad, se encuentra vinculado y le dicen que no, que no hay ningún problema, que básicamente cuando se requiera con un abogado se le avisa, pero ya como se está mencionando el nombre y se le está afectando ese derecho que tiene, justamente a ese buen nombre, por eso es que salimos a presentar nuestro punto de vista sobre lo que realmente hace el señor Jeison Rosas y que nada tiene que ver con el tema de las de las frambuesas”.



Finalmente, sobre la pregunta de si Zulma Guzmán le había dicho algo a su terapeuta que sugiriera la comisión de un crimen o alguna señal de su comportamiento, el abogado dijo que “él no verificó ninguna situación que tuviera alguna alerta, que tuviera relación con alguna actividad por fuera de la ley. Él sencillamente se dedicó a hacer las terapias. Además, él es una persona que tiene muchos clientes y él no él no tiene tiempo para estar eh entrando en detalles específicos, sino que él se dedica a atender a realizar las terapias. Él no tuvo ninguna alerta con respecto a ninguna actividad, ni le consta si esa actividad se ha realizado o no”.

