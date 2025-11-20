Battlefield 6 activa su primera gran actualización y anuncia una prueba gratuita global

La llegada de Resistencia de California marca el inicio formal de la Temporada 1 de Battlefield 6, una etapa que combina novedades jugables, un mapa completamente nuevo y una ventana de prueba gratuita que llega en uno de los momentos más oportunos del año. Tanto Battlefield 6 como su vertiente gratuita, REDSEC, reciben una actualización significativa pensada para refrescar la experiencia y ampliar la oferta de contenidos para todos los tipos de jugadores.



Un debut que transforma el campo de batalla

El protagonismo de la actualización recae en Eastwood, un mapa ambientado en un barrio acomodado del sur de California. Lo que normalmente sería un vecindario tranquilo, entre villas de lujo y zonas verdes, se convierte ahora en un escenario de combate urbano donde los enfrentamientos cerrados conviven con espacios abiertos ideales para vehículos livianos. La intención del estudio es clara: ofrecer un entorno visualmente atractivo que también impulse partidas más dinámicas.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Otro de los cambios centrales es Sabotaje, un modo de ritmo rápido que invita a destruir múltiples objetivos antes de que la ronda llegue a su fin. Su disponibilidad será temporal, y rotará por varios mapas —incluyendo Eastwood y Blackwell Fields— para mantener un flujo constante de desafíos. Para quienes buscan variaciones más enfocadas en acción directa, Sabotaje promete un estilo de juego más inmediato y menos táctico.



Una semana para probar Battlefield 6 sin restricciones

El estudio también confirmó que del 25 de noviembre al 2 de diciembre estará disponible una prueba gratuita de Battlefield 6. Durante esos siete días, los jugadores podrán acceder a una selección de tres mapas y cinco modos, suficientes para tener una impresión clara del enfoque multijugador del juego. La estrategia apunta a atraer nuevos usuarios justo antes de la fase final de la temporada, una ventana que suele mover la actividad de la comunidad.



REDSEC también crece con contenido propio

La actualización no deja de lado a Battlefield REDSEC, que continúa expandiendo su propuesta gratuita. El modo Eliminación suma la misión Rodeo, mientras que el Battle Royale incorpora nuevos contenedores de información segura repartidos por sus mapas. Estos escondites requieren exploración y riesgo, pero ofrecen recompensas valiosas para quienes logren abrirlos en plena partida.

Te puede interesar: Battlefield 6 | RESEÑA: cuando la guerra moderna se divide en dos frentes



Además, se confirman nuevos objetos por recoger en combate, incluidos botines de alto valor y armas raras que estarán disponibles en Guerra Total, Battle Royale y Portal. Este sistema se activará más adelante en la fase, pero forma parte del esfuerzo por conectar mejor las distintas capas del ecosistema Battlefield.



Portal se convierte en un sandbox más completo

Los jugadores que disfrutan creando sus propias experiencias verán una mejora significativa en Portal, el editor avanzado del juego. Con la actualización, las herramientas reciben una reestructuración que las convierte prácticamente en un lienzo en blanco, permitiendo diseñar modos, reglas y escenarios con mucha más libertad. La intención es impulsar la creatividad de la comunidad y fomentar modos experimentales que amplíen la vida útil del juego principal.



Evento temporal y cierre de temporada

La experiencia también incluye un Evento por tiempo limitado vinculado a Resistencia de California, con un camino de recompensas paralelas al Pase de Batalla. Este evento estará activo tanto para jugadores de Battlefield 6 como para quienes se mantengan exclusivamente en REDSEC, reforzando la idea de progresión compartida entre ambas plataformas.



El estudio anticipó que la fase final de la temporada, llamada Ofensiva Invernal, comenzará el 9 de diciembre. Este cierre traerá contenido temático y ajustes adicionales que prepararán el terreno para la segunda temporada.



Contenidos destacados de la actualización

Battlefield 6

Publicidad

Nuevo mapa: Eastwood

Nuevo modo: Sabotaje

Nuevo vehículo: Turfpro PTV Royale

Prueba gratuita: 25 de noviembre al 2 de diciembre

Battlefield REDSEC

Nueva misión de Eliminación: Rodeo

Battle Royale: Nuevos contenedores de información segura

Contenido compartido

Publicidad

Objetos por recoger en combate (botines de alto valor)

Nueva escopeta: DB-12

Nueva arma de cinturón: M357 Trait

Nuevo accesorio: Tope de mano delgado

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.