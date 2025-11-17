Estos son los nominados a los Premios The Game Awards 2025: una mirada completa al año

Publicidad
The Game Awards 2025 ya tiene lista oficial de nominados y, como cada diciembre, la conversación vuelve a girar en torno a los juegos, estudios y creativos que moldearon el año. La organización confirmó que Clair Obscur: Expedition 33 encabeza las nominaciones con 12 categorías, un hito que lo convierte en el título más nominado en la historia del evento. La selección de este año abarca 102 juegos, equipos, actores, compositores y producciones, reflejando la enorme variedad de propuestas que definieron los últimos doce meses.
Aunque la ceremonia será global y multiplataforma, en Volk Games realizaremos una transmisión especial en vivo con invitados, análisis, predicciones y cobertura completa de cada categoría para acompañar la previa, el evento principal y todas las sorpresas que lo rodean.
El premio a Juego del Año mantiene su estatus como la categoría más observada y, este año, presenta una combinación de nuevas propuestas, secuelas esperadas y clásicos modernos reinventados. Junto al liderazgo de Clair Obscur, destacan Death Stranding 2: On the Beach, el regreso renovado de Donkey Kong con Bananza, la secuela de Hades, el largamente esperado Hollow Knight: Silksong y la nueva apuesta histórica de Warhorse Studios con Kingdom Come: Deliverance II.
El dominio de Clair Obscur se extiende a apartados como Dirección de Juego, Narrativa, Dirección Artística, Sonido y Actuación, demostrando el alcance de su propuesta y el impacto que ha generado desde su lanzamiento.
El cruce entre videojuegos, cine y televisión sigue fortaleciéndose. Este año, las nominaciones a Mejor Adaptación incluyen proyectos como A Minecraft Movie, Devil May Cry, la segunda temporada de The Last of Us, Splinter Cell: Deathwatch y Until Dawn, mostrando que la expansión transmedia continúa consolidándose como una rama clave de la industria.
Con 19 nominaciones combinadas, Sony Interactive Entertainment se posiciona como la editorial más destacada del año, seguida de Kepler Interactive con 13, mientras que Electronic Arts y Microsoft cierran el top con 10 cada una. La selección, construida por un jurado de más de 150 medios internacionales, refleja una mezcla de blockbusters, proyectos independientes y propuestas experimentales.
A continuación, la lista íntegra de todas las categorías y sus nominados:
JUEGO DEL AÑO
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: En la playa
Donkey Kong Bananza
Hades II
Hollow Knight: Silksong
Kingdom Come: Deliverance II
MEJOR DIRECCIÓN DE JUEGO
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: En la playa
Fantasma de Yōtei
Hades II
Ficción Dividida
MEJOR NARRATIVA
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: En la playa
Fantasma de Yōtei
Kingdom Come: Deliverance II
Silent Hill f
MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: En la playa
Fantasma de Yōtei
Hades II
Hollow Knight: Silksong
MEJOR BANDA SONORA Y MÚSICA
Christopher Larkin – Silksong
Darren Korb – Hades II
Lorien Testard – Clair Obscur
Toma Otowa – Fantasma de Yōtei
Woodkid y Ludvig Forssell – Death Stranding 2
MEJOR DISEÑO DE AUDIO
Battlefield 6
Clair Obscur: Expedition 33
Death Stranding 2: En la playa
Fantasma de Yōtei
Silent Hill f
MEJOR ACTUACIÓN
Ben Starr – Clair Obscur
Charlie Cox – Clair Obscur
Erika Ishii – Fantasma de Yōtei
Jennifer English – Clair Obscur
Konatsu Kato – Silent Hill f
Troy Baker – Indiana Jones y el Gran Círculo
INNOVACIÓN EN ACCESIBILIDAD
Assassin’s Creed Shadows
Caso Nuclear
Doom: La Edad Media
EA Sports FC 26
Al Sur de la Medianoche
JUEGOS PARA EL IMPACTO
Consomen
Despelote
Discos Perdidos: Bloom & Rage
Al Sur de la Medianoche
Parada de Wander
MEJOR EN CURSO
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers 2
Marvel Rivals
No Man’s Sky
MEJOR APOYO COMUNITARIO
Baldur’s Gate 3
Final Fantasy XIV
Fortnite
Helldivers 2
No Man’s Sky
MEJOR JUEGO INDEPENDIENTE
Absol
Ball x Pit
Prince of Blue
Clair Obscur: Expedition 33
Hades II
Silksong
MEJOR DEBUT INDIE
Prince of Blue
Clair Obscur
Despelote
Dispatch
Megabonk
MEJOR JUEGO PARA MÓVILES
Destiny: Rising
Persona 5: The Phantom X
Sonic Rumble
Umamusume: Pretty Derby
Stormy Seas
MEJOR VR/AR
Alien: Rogue Incursion
Arken Era
Ghost Town
Marvel’s Deadpool VR
The Midnight Walk
MEJOR ACCIÓN
Battlefield 6
Doom: La Edad Media
Hades II
Ninja Gaiden 4
Shinobi
MEJOR ACCIÓN/AVENTURA
Death Stranding 2
Fantasma de Yōtei
Indiana Jones y el Gran Círculo
Silksong
Ficción Dividida
MEJOR RPG
Avowed
Clair Obscur
Kingdom Come II
The Outer Worlds 2
Monster Hunter Wilds
MEJOR COMBATE
2XKO
Capcom Fighting Collection 2
Fatal Fury: City of the Wolves
Mortal Kombat: Legacy Kollection
Virtua Fighter 5 R.E.V.O.
MEJOR FAMILIA
Donkey Kong Bananza
LEGO Fiesta
LEGO Voyagers
Mario Kart World
Sonic Racing: CrossWorlds
Ficción Dividida
MEJOR SIMULACIÓN/ESTRATEGIA
The Alters
Final Fantasy Tactics: Ivalice Chronicles
Jurassic World Evolution 3
Civilization VII
Tempest Rising
Two Point Museum
MEJOR DEPORTES/CARRERAS
EA Sports FC 26
F1 25
Mario Kart World
Rematch
Sonic Racing: CrossWorlds
MEJOR MULTIJUGADOR
Arc Raiders
Battlefield 6
Elden Ring: Nightreign
Peak
Split Fiction
MEJOR ADAPTACIÓN
A Minecraft Movie
Devil May Cry
The Last of Us: Season 2
Splinter Cell: Deathwatch
Until Dawn
JUEGO MÁS ESPERADO
007 First Light
Grand Theft Auto VI
Marvel’s Wolverine
Resident Evil Requiem
The Witcher IV
CREADOR DE CONTENIDO DEL AÑO
Caedrel
Kai Cenat
MoistCr1TiKaL
Sakura Miko
The Burnt Peanut
MEJOR JUEGO DE ESPORTS
Counter-Strike 2
DOTA 2
League of Legends
Mobile Legends: Bang Bang
Valorant
MEJOR ATLETA DE ESPORTS
brawk
Chovy
f0rsakeN
Kakeru
MenaRD
Zyw0o
MEJOR EQUIPO DE ESPORTS
Gen.G
NRG
Team Falcons
Team Liquid PH
Team Vitality
The Game Awards continúa consolidándose como el punto de encuentro global de la industria. Y este año, desde Volk Games, acompañaremos cada anuncio, cada premiación y cada sorpresa con una transmisión especial pensada para la comunidad gamer de Colombia y la región.
