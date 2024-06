Beat trae la aventura en Super Monkey Ball Banana Rumble con el nuevo SEGA Pass

El universo de Super Monkey Ball está listo para recibir un toque de rebeldía y arte callejero con la incorporación de Beat, el legendario personaje de la franquicia de SEGA, en su más reciente entrega, Super Monkey Ball Banana Rumble.

Este carismático grafitero hará su debut el 25 de junio de 2024, exclusivamente para consolas Nintendo Switch, prometiendo una nueva dimensión de diversión y estrategia a la ya vibrante paleta del juego.

Beat, conocido por su destreza en el patinaje y su actitud desenfadada, fue revelado como personaje jugable en la última edición de The Game Awards, generando expectativas altas entre los fans.

En Super Monkey Ball Banana Rumble, Beat no solo traerá su estilo único, sino que también modificará visualmente el juego: todos los plátanos se transformarán en botes de spray, un guiño creativo a su origen grafitero.

Los jugadores podrán disfrutar de Beat en diversos modos de juego, incluyendo Aventura y Batalla, donde sus habilidades únicas ofrecerán nuevas formas de interactuar con los niveles y desafíos. Su inclusión está diseñada para enriquecer la experiencia de juego con más tácticas y estrategias, ajustadas a su perfil ágil y artístico.

Aquellos que opten por la Digital Deluxe Edition de Super Monkey Ball Banana Rumble, disponible en la Nintendo eShop, no solo recibirán el juego sino también el SEGA Pass. Este pase incluye seis personajes adicionales como Sonic y Knuckles, y un conjunto exclusivo de 15 objetos de personalización temáticos de SEGA.

Todos los plátanos del juego se convertirán en botes de spray Imagen: cortesía SEGA

Adquiriendo esta edición, los fans obtendrán un ahorro significativo, evitando el costo adicional del SEGA Pass, valorado en $104.094 pesos colombianos si se compra por separado.

El SEGA Pass desbloqueará también paquetes individuales de personajes, que estarán disponibles por $20.785 pesos colombianos cada uno, ofreciendo a los jugadores la oportunidad de personalizar aún más su experiencia.

Con el lanzamiento escalonado de contenidos previsto para los próximos meses, la aventura en Super Monkey Ball promete mantener a los jugadores enganchados y constantemente sorprendidos.

Con la incorporación de Beat y muchos más personajes icónicos, el juego está preparado para ser una cita obligada para los fans de la acción, la aventura y el arte urbano en la consola Nintendo Switch.

