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Noticias Caracol  / COLOMBIA  / Imágenes de la emergencia en Ocaña por fuertes lluvias y desbordamiento del río Tejo

Imágenes de la emergencia en Ocaña por fuertes lluvias y desbordamiento del río Tejo

Las intensas lluvias generaron el represamiento del río y una posterior creciente súbita a lo largo de su cauce, que atraviesa el municipio de norte a sur, lo que ocasionó afectaciones en al menos siete barrios.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 30 de abr, 2026
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Imágenes de la emergencia en Ocaña por fuertes lluvias y desbordamiento del río Tejo
Lluvias en Ocaña causan emergencias -
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Emergencia en Ocaña, Norte de Santander, por cuenta del desbordamiento del río Tejo tras las fuertes lluvias que se registran en el lugar. Decenas de personas tuvieron que ser evacuadas.

Los aguaceros provocaron el represamiento y posterior creciente súbita del río, el cual atraviesa el municipio de norte a sur, lo cual originó afectaciones en al menos siete barrios. Unas 300 viviendas sufrieron inundaciones y los afectados aseguraron que perdieron enceres y electrodomésticos.

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Aunque no se registraron personas heridas, al menos 150 tuvieron que verse obligadas a evacuar. “A la casa de mis papás se les metió el agua. Nos están diciendo que viene una avalancha”, “la magnitud es impresionante porque hace 40 años no se presentaba esto en Ocaña y el río busca su cauce”, dijeron algunos ciudadanos a Noticias Caracol.

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Organismos se socorro permanecen en el lugar de la emergencia ayudando a los damnificados para realizar un censo y verificar el número exacto de personas afectadas.

Alcaldía de Ocaña se pronuncia sobre emergencias por lluvias

Desde la Alcaldía de Ocaña señalaron lo siguiente: “Desde la Administración Municipal, se invita a la ciudadanía a mantener la calma y evitar la zozobra frente a la situación presentada. Los organismos de socorro y las entidades competentes continúan desarrollando labores permanentes de limpieza, monitoreo y atención, con el propósito de mitigar los impactos ocasionados por la emergencia y salvaguardar la seguridad de toda la comunidad”.

¿Por qué está lloviendo tanto en Ocaña?

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) explicó que, "debido a la actividad hidrometeorológica reciente, se han registrado inundaciones súbitas en Cúcuta (barrios Aeropuerto y Villa Nueva) y el desbordamiento del río Tejo en Ocaña, con afectación a viviendas en sectores como Las Delicias, El Molino, San Fermín y 20 de Julio. Eventos asociados a lluvias intensas de corta duración y alta escorrentía. Se mantiene la probabilidad de ocurrencia de nuevos eventos similares, incluyendo inundaciones urbanas y posibles crecientes súbitas en drenajes menores y corrientes cercanas, especialmente si persisten las lluvias en las próximas horas. Recomendación: especial atención en en zonas inundables y cercanas a drenajes y ríos".

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL
X: RojasCamo
Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co
Instagram: Milografias

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