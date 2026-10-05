BOMBANANA! sorprende en Roblox y supera los 16 millones de visitas tras su éxito en Steam

Hay juegos que consiguen llamar la atención por una idea sencilla, pero que terminan encontrando su verdadera fuerza cuando varias personas se reúnen alrededor de ella. En el caso de BOMBANANA!, la comunicación y el caos entre amigos son precisamente el centro de una propuesta que rápidamente comenzó a crecer.

El proyecto independiente, desarrollado por Lefto Studio y publicado por TARK Games, llegó a Steam con una fórmula bastante particular. Tres jugadores controlan monos que tienen diferentes limitaciones para comunicarse: uno es ciego, otro sordo y otro mudo. Cada participante recibe información distinta y el equipo debe coordinarse para desactivar bombas antes de que se acabe el tiempo.

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La propuesta consiguió generar expectativa incluso antes de su lanzamiento. El juego acumuló más de un millón de listas de deseos en Steam y recibió más de seis millones de jugadores durante su demo.



Su lanzamiento oficial ocurrió el 2 de septiembre de 2026, y el comportamiento inicial del juego confirmó que aquella expectativa no se había quedado solamente en las listas de deseos.

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Un éxito que comenzó en Steam

Durante sus primeros diez días en Steam, BOMBANANA! superó el millón de copias vendidas, convirtiéndose en uno de los títulos cooperativos independientes que consiguió destacarse rápidamente después de su lanzamiento.

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Pero el equipo detrás del juego decidió no limitar esta propuesta a la audiencia de PC.

La siguiente etapa consistió en llevar la propiedad intelectual a un ecosistema muy diferente, donde la interacción social y el contenido creado alrededor de las comunidades tienen un papel fundamental.

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El desafío no era simplemente trasladar el juego original a otra plataforma. La intención fue construir una experiencia que conservara la esencia de BOMBANANA!, pero que estuviera diseñada teniendo en cuenta la forma en que los jugadores utilizan Roblox.

Y ahí es donde aparece el dato que está llamando la atención.

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BOMBANANA! supera los 16 millones de visitas en Roblox

La adaptación oficial de BOMBANANA! para Roblox ya superó los 16 millones de visitas y alcanzó más de 80.000 favoritos.

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El resultado convierte a la versión de Roblox en un éxito por cuenta propia y no solamente en una extensión del lanzamiento de Steam.

La adaptación fue desarrollada por FXFX Studio, en colaboración directa con Lefto Studio y TARK Games, y fue concebida específicamente para Roblox. El equipo decidió no realizar una conversión idéntica del juego de PC, sino adaptar su propuesta a la audiencia, los comportamientos sociales y el lenguaje de diseño de la plataforma.

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La idea central, sin embargo, permanece: comunicación, trabajo en equipo, situaciones de tensión y momentos de caos entre amigos.

Para TARK Games, este desempeño representa una oportunidad para demostrar que una propiedad intelectual independiente puede encontrar nuevas audiencias cuando se adapta a diferentes ecosistemas sin limitarse a realizar un port tradicional.

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Una adaptación pensada desde cero para Roblox

Uno de los puntos destacados por los responsables del proyecto es precisamente la diferencia entre adaptar un juego y simplemente trasladarlo.

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La versión de Roblox fue desarrollada como una experiencia independiente dentro de la plataforma. FXFX Studio se encargó de su desarrollo y operación junto con Lefto Studio y TARK Games, aportando experiencia específica en desarrollo para Roblox y operaciones de contenido.

Caner Ataş, fundador de FXFX Studio, explicó que el objetivo nunca fue hacer una copia del juego de Steam, sino construir una experiencia que se sintiera propia de Roblox.

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El desempeño de la adaptación también está acompañado por otros indicadores positivos, entre ellos su cantidad de favoritos y la evolución de sus métricas después de las actualizaciones.

Desde la perspectiva de TARK Games, esto abre una posibilidad interesante para los juegos independientes: utilizar plataformas con modelos y comunidades diferentes para ampliar el alcance de una propiedad intelectual sin abandonar los elementos que la hicieron funcionar originalmente.

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El siguiente paso será el salto a móviles

Después de su recorrido por Steam y Roblox, BOMBANANA! prepara ahora una nueva etapa.

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El juego llegará a iOS y Google Play el 9 de octubre de 2026, ampliando nuevamente las plataformas en las que estará disponible esta propuesta cooperativa.

El título nació como un juego online para tres personas, donde cada jugador interpreta a uno de los tres monos y necesita compartir la información que posee para poder superar los desafíos antes de que el tiempo se termine.

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Con más de un millón de copias vendidas en Steam durante sus primeros diez días y una adaptación de Roblox que ya supera los 16 millones de visitas, BOMBANANA! está demostrando que una idea independiente puede moverse entre ecosistemas muy distintos.

Ahora queda por ver cómo responderá la comunidad cuando el juego dé el siguiente paso y llegue a los dispositivos móviles el próximo 9 de octubre.

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