Cabezote sección VIDEO JUEGOS Noticias Caracol 2025 DK
VIDEOJUEGOS  / Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone reciben la Temporada 5 Recargada con mapas, modos y eventos

Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone reciben la Temporada 5 Recargada con mapas, modos y eventos

Una nueva actualización aterriza en Black Ops 6 y Warzone con escenarios inéditos, giros en Zombis y cambios en Verdansk que renuevan la experiencia multijugador.

Por: Juan Carlos Baquero
Actualizado: septiembre 03, 2025 10:01 a. m.
Black Ops 6 y Warzone con escenarios inéditos
Black Ops 6 y Warzone con escenarios inéditos
Cortesía: Activision