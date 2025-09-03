Call of Duty: Black Ops 6 y Warzone reciben la Temporada 5 Recargada con mapas, modos y eventos

La saga Call of Duty mantiene su ritmo constante de actualizaciones y, a partir del 4 de septiembre, la Temporada 5 Recargada traerá a Black Ops 6 y Warzone una descarga de novedades que abarcan desde mapas multijugador hasta modos por tiempo limitado, eventos especiales y recompensas exclusivas.



Un casino como nuevo frente de batalla

El multijugador suma Jackpot, un mapa 6v6 ambientado en el Casino Luttazzi, inspirado tanto en escenarios previos como en la misión High Rollers. El espacio propone enfrentamientos cerrados en el bar central y en el escenario principal, mientras que las terrazas ofrecen un respiro estratégico. Junto a este escenario se estrenan modos que retan la creatividad táctica:

Cranked Demolition, donde plantar bombas se combina con un temporizador explosivo que acelera la acción.

Ransack, una modalidad de saqueo de lingotes que obliga a arriesgar para depositarlos en zonas seguras.

Blueprint Gunfight, duelos 2v2 con equipamientos predeterminados y armas de diseño especial.

A esto se suma una nueva racha de puntos: el Arco de Combate, un arma explosiva que deja un rastro de fuego al impactar y que promete ser clave para controlar zonas.



Zombis: la recta final en Reckoning

En el apartado cooperativo, Reckoning en Modo Dirigido lleva la narrativa de Zombis a un punto culminante en las Torres Janus. Los jugadores deberán enfrentarse a Uber Klaus y a mutaciones mecánicas y biológicas mientras aprovechan el arma maravilla Gorgofex y la torreta C.A.S.T.E.R.. Completar la misión principal garantiza recompensas como un amuleto exclusivo, tarjetas de visita y una bonificación sustancial de experiencia.

Como complemento, el modo temporal Team Cranked aplica la dinámica del cronómetro explosivo a todo el escuadrón, obligando a mantener un ritmo constante de eliminaciones. La caja misteriosa se convierte en el recurso vital para sobrevivir en este formato.



Warzone: presión constante en Verdansk

El battle royale introduce Deadline, un modo de tiempo limitado que combina combates contra jugadores y soldados controlados por la IA. En cada colapso de círculo, el escuadrón con menor puntuación queda eliminado, lo que añade tensión a cada minuto. La modalidad incluye respawns ilimitados, contratos y botines que mantienen la acción siempre en movimiento.

Además, Verdansk sufre una modificación permanente: el techo del estadio ha sido destruido, lo que abre nuevas oportunidades de combate en zonas previamente cerradas.



Eventos competitivos y comunidad

La actualización también estará marcada por torneos de alto nivel. El Call of Duty Endowment Bowl VI se disputará el 30 de septiembre, seguido por la World Series of Warzone Global Final el 1 de octubre. Ambos encuentros podrán seguirse en Twitch y YouTube, reforzando la conexión de la comunidad con el circuito competitivo.



Recompensas y tienda

Entre los eventos destacados sobresale la Nuketown Block Party, que ofrece recompensas clásicas como el Arco de Combate, un accesorio para la PPSh-41 y un plano de arma exclusivo. Paralelamente, en Operation: Hell Ride se podrá desbloquear el revólver Gravemark .357, junto con aspectos, movimientos finales y planos adicionales.

La tienda tampoco se queda atrás y presenta nuevos lotes, entre ellos:

Tracer Pack: Desperado Mastercraft Bundle

Tracer Pack: Chaos Trader Ultra Skin Bundle

Tracer Pack: Flightless Bundle

Tracer Pack: Iron Scale Hunter Mastercraft Bundle

Una temporada de transición intensa

Con esta entrega recargada, Call of Duty refuerza su modelo de actualizaciones periódicas que buscan mantener activo el interés de la comunidad. Más que una expansión, la propuesta funciona como un puente hacia la recta final del ciclo de contenidos anuales, ofreciendo variedad en modos, nuevas estrategias en Warzone y un desenlace narrativo en Zombis.

En un ecosistema de juego en el que la novedad constante es clave, la Temporada 5 Recargada se presenta como una mezcla de tradición y frescura que busca satisfacer tanto a los jugadores competitivos como a quienes disfrutan de las experiencias cooperativas o narrativas.

