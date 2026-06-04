Call of Duty: Black Ops 7 prepara combates inesperados con mapas que cambian las reglas

Cada temporada de Call of Duty suele traer nuevos contenidos para mantener la experiencia fresca, pero algunas actualizaciones destacan por la forma en que modifican el ritmo de las partidas y obligan a los jugadores a replantear sus estrategias. En esta ocasión, la franquicia apuesta por escenarios que no solo cambian el aspecto visual de los enfrentamientos, sino también la manera de recorrerlos, defender posiciones y ejecutar ataques.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La verticalidad, la movilidad y el control del terreno vuelven a convertirse en elementos fundamentales para quienes buscan dominar el campo de batalla. Los nuevos espacios presentan desafíos muy diferentes entre sí, obligando a los jugadores a adaptarse constantemente dependiendo del mapa y del modo de juego.

Algunos escenarios favorecen el combate cercano, otros premian la observación y el posicionamiento inteligente, mientras que ciertos espacios esconden rutas alternativas capaces de cambiar el resultado de una partida en cuestión de segundos. Todo esto forma parte de una actualización que busca ofrecer variedad tanto a los jugadores competitivos como a quienes disfrutan explorando cada rincón disponible.



La importancia del conocimiento del mapa sigue siendo uno de los factores más determinantes dentro de Call of Duty. Entender los puntos de acceso, los lugares de cobertura y las zonas de alto riesgo suele marcar la diferencia entre sobrevivir o regresar rápidamente a la pantalla de reaparición.



Y precisamente esa es la gran apuesta de la Temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 7. La actualización incorpora tres mapas multijugador completamente distintos entre sí: Vertigo, Liminal y Primetime, mientras que Call of Duty: Warzone recibe el regreso del Torreón de la Fortuna, una versión rediseñada del popular escenario para escuadras.

Publicidad

Uno de los regresos más llamativos es Vertigo, un clásico originalmente visto en Black Ops II que ahora vuelve completamente remasterizado. La acción se desarrolla sobre una gigantesca instalación de The Guild suspendida sobre el paisaje urbano de Japón. Su diseño destaca por las rutas periféricas con riesgo de caída, además de un sector central dominado por un enorme dron. Entre las recomendaciones tácticas se encuentra el uso de Cold Blooded para reducir la exposición frente a rachas aéreas, así como aprovechar rutas alternativas mediante escaleras ocultas y accesos discretos hacia el Helipuerto.

Por otro lado, Liminal propone una experiencia mucho más experimental. El mapa sitúa a los Operadores dentro de un procedimiento neural liderado por Victoria Atwood, llevando el combate al interior de la mente de un paciente. Su diseño cambia dependiendo del estado mental del sujeto, mientras que una estructura conocida como The Red se convierte en el punto central de los enfrentamientos. Utilizar este elemento como cobertura, controlar los pasillos laterales y equipar ventajas defensivas como Flak Jacket o Tech Mask puede resultar fundamental para sobrevivir.

Publicidad

La tercera incorporación es Primetime, un escenario inspirado en los concursos televisivos japoneses. Aquí, los equipos azul y amarillo se enfrentan en una especie de espectáculo lleno de obstáculos, plataformas y rutas alternativas. Un enorme gato domina la zona central, mientras que las áreas laterales incluyen catapultas y sectores acuáticos que modifican el flujo de la partida. El control de la zona tras bambalinas ofrece una importante ventaja visual sobre buena parte del mapa, y llevar una pistola secundaria puede marcar la diferencia durante los enfrentamientos dentro del agua.

Mientras tanto, Warzone recibe una actualización importante con el regreso del Torreón de la Fortuna. Rediseñado por High Moon Studios, este escenario mantiene un tamaño similar al de Isla Renacimiento, pero introduce cambios pensados para intensificar los combates y ofrecer más opciones tácticas.

Entre sus principales puntos de interés se encuentran Keep, una fortaleza ubicada al norte ideal para posiciones defensivas; Overlook, una zona elevada que ofrece dominio visual del entorno; y el nuevo Sea Science Aquatic Laboratory, que incorpora rutas acuáticas para desplazamientos alternativos. También aparecen espacios como Smuggler HQ y Capt. Bubby’s Chum Haus, diseñados para fomentar emboscadas y la búsqueda estratégica de equipamiento.

El mapa incorpora además varios elementos que pueden influir directamente en el desarrollo de cada partida. Los Alijos de Munición permiten reabastecer recursos esenciales, mientras que la única Torre UAV disponible se encuentra en el Research Vessel, convirtiéndose en un objetivo de alto valor para cualquier escuadra. A esto se suman las Estaciones de Suministro y el Mercado Negro exclusivo de Torreón de la Fortuna, donde el contrato Shadowlink Contract desbloquea acceso a equipamiento especial y mejoras adicionales.

Publicidad

Con Vertigo, Liminal y Primetime ampliando la oferta multijugador, y con un Torreón de la Fortuna completamente renovado para Warzone, la Temporada 4 de Call of Duty: Black Ops 7 apuesta por ofrecer experiencias muy diferentes dentro de un mismo paquete de contenido. Desde combates sobre estructuras suspendidas hasta enfrentamientos en escenarios inspirados en programas de televisión o dentro de una mente alterada, la actualización pone a prueba la capacidad de adaptación de los jugadores y refuerza la importancia de conocer cada rincón del mapa antes de entrar en combate.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.