¿Vas por GTA VI? La amenaza que pocos ven podría costarte mucho antes del lanzamiento

La llegada de un nuevo Grand Theft Auto siempre mueve a millones de personas alrededor del mundo. Cada avance, rumor o anuncio genera conversaciones en redes sociales y una carrera por conseguir cualquier novedad antes que los demás. Esa emoción, sin embargo, también está creando el escenario perfecto para que aparezcan nuevas modalidades de fraude dirigidas a los jugadores más impacientes.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Con el interés que ha despertado Grand Theft Auto VI, es cada vez más común encontrar publicaciones que prometen accesos anticipados, filtraciones exclusivas o preventas con supuestos beneficios especiales. A simple vista, muchas de estas ofertas parecen legítimas: utilizan imágenes oficiales, reproducen tráilers auténticos e incluso copian el diseño de las páginas originales para generar confianza.

El problema es que, en muchos casos, detrás de esas promociones no hay ninguna relación con el videojuego ni con sus distribuidores oficiales. Los atacantes aprovechan la rapidez con la que circula la información en comunidades de videojuegos para hacer que los usuarios actúen antes de verificar la autenticidad de los enlaces o de las plataformas donde realizan una compra.



La situación también demuestra que las campañas de fraude actuales ya no dependen únicamente de un sitio web falso. Los responsables suelen combinar diferentes canales, incluyendo redes sociales, plataformas de video y páginas especialmente diseñadas para reforzar la apariencia de legitimidad. De esta manera, un usuario puede llegar a una estafa después de ver un video, leer comentarios aparentemente positivos y seguir un enlace que parece completamente confiable.



Ese tipo de estrategias resulta especialmente efectivo cuando se trata de uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años, donde la urgencia por asegurar una copia o acceder antes que los demás puede hacer que muchos bajen la guardia.

Publicidad

Es justamente en este contexto donde Kaspersky encendió las alarmas tras identificar una serie de campañas maliciosas relacionadas con Grand Theft Auto VI. Según la compañía de ciberseguridad, desde el inicio oficial de la preventa del juego, el pasado 25 de junio, comenzaron a detectarse múltiples esquemas de fraude diseñados para robar información personal, datos bancarios e incluso comprometer los dispositivos de las víctimas.

Uno de los métodos más frecuentes consiste en la creación de falsas páginas de preventa que imitan con gran precisión la identidad visual del juego y de tiendas oficiales. Estos sitios incluyen material promocional auténtico, precios visibles e incluso supuestas reseñas de usuarios para aparentar legitimidad.

Publicidad

Cuando el jugador selecciona la opción de reservar el título, es dirigido a formularios donde debe ingresar datos personales como nombre, correo electrónico, número telefónico e identificación. Posteriormente, se solicita la información de la tarjeta bancaria o algún otro método de pago. El resultado es que el videojuego nunca llega, mientras que los ciberdelincuentes obtienen acceso a información financiera y personal de la víctima.

Kaspersky también detectó páginas fraudulentas disponibles en varios idiomas, una señal de que estas campañas están dirigidas a jugadores de diferentes regiones. Entre los casos identificados figura un sitio en portugués que imitaba la tienda oficial de PlayStation con un diseño muy similar al original.

Las falsas preventas no son el único riesgo. Los investigadores también encontraron páginas que ofrecen descargar una supuesta versión beta de GTA VI presentada como una filtración exclusiva. Estas campañas suelen promocionarse mediante videos publicados en redes sociales, acompañados de comentarios que buscan convencer a otros usuarios de que el archivo contiene una versión real del juego.

Sin embargo, al ejecutar la descarga, el dispositivo puede quedar comprometido. Dependiendo del archivo instalado, los atacantes podrían obtener acceso a datos sensibles, credenciales de cuentas personales o instalar malware que permanezca funcionando en segundo plano sin que el usuario lo note.

Publicidad

La investigación también identificó intentos de fraude dirigidos a quienes utilizan criptomonedas. Algunos sitios promocionan tokens con nombres similares al del videojuego y utilizan logotipos e imágenes relacionadas con GTA VI para aparentar una conexión oficial. Interactuar con estas plataformas puede representar un riesgo importante para los usuarios, incluyendo la pérdida de activos digitales.

Para Lisandro Ubiedo, analista Senior de Seguridad del Equipo Global de Investigación y Análisis para América Latina en Kaspersky, estas campañas muestran cómo los delincuentes aprovechan momentos de alta expectativa para convertir el entusiasmo de los jugadores en oportunidades de fraude. Según explica, la urgencia por acceder primero a una preventa, una beta o una supuesta filtración hace que muchas personas confíen en enlaces o páginas que parecen auténticos, cuando en realidad buscan robar información o instalar software malicioso.

Publicidad

Ante este panorama, la compañía recomienda mantener algunas medidas básicas de seguridad. Entre ellas, descargar videojuegos únicamente desde fuentes oficiales, desconfiar de supuestas betas distribuidas mediante redes sociales o sitios desconocidos, revisar cuidadosamente las direcciones web antes de ingresar información personal y utilizar métodos de pago seguros junto con autenticación multifactor para proteger las cuentas.

El estreno de Grand Theft Auto VI promete convertirse en uno de los acontecimientos más importantes de la industria durante los próximos meses. Precisamente por esa expectativa, los jugadores tendrán que prestar tanta atención a las ofertas que aparecen en internet como al propio lanzamiento. En este caso, unos minutos dedicados a verificar una página pueden marcar la diferencia entre asegurar una copia del juego o convertirse en la próxima víctima de una estafa digital.

¡Volker únete a nuestra comunidad y vive la emoción de nuestros contenidos exclusivos! Síguenos en Instagram, Facebook, Youtube, Tiktok y WhatsApp para no perderte ni un solo detalle de nuestras últimas noticias, eventos y sorpresas especiales.