¿Por qué cada vez más marcas apuestan por los eSports? Esta alianza da una pista clara

Durante años, los videojuegos fueron vistos únicamente como una forma de entretenimiento. Sin embargo, esa percepción ha cambiado de manera acelerada. Hoy el gaming mueve millones de dólares, reúne comunidades cada vez más grandes y se ha convertido en un espacio donde la tecnología, el deporte y la innovación convergen para ofrecer experiencias que van mucho más allá de una partida.

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Colombia no ha sido ajena a esa transformación. El crecimiento del sector ha llamado la atención de desarrolladores, organizadores de eventos y fabricantes de tecnología, que ahora encuentran en los videojuegos un escenario para presentar productos capaces de responder a las exigencias de jugadores casuales y competitivos.

Las cifras respaldan esa evolución. Según el informe Global Entertainment & Media Outlook 2025-2029 de PwC, el mercado colombiano de videojuegos alcanzó un valor de 299 millones de dólares en 2024 y podría llegar a 415 millones de dólares en 2029, con un crecimiento anual compuesto del 6,8 %. Solo durante 2024, la industria registró un incremento del 21,2 %, una muestra del interés que despierta este ecosistema tanto entre consumidores como entre las marcas.



Ese crecimiento también ha fortalecido a los eSports, disciplina que continúa consolidándose gracias al trabajo conjunto entre comunidades, organizaciones, publishers y empresas que buscan impulsar competencias de mayor nivel.



En medio de ese panorama llega una nueva alianza que busca fortalecer el ecosistema gamer colombiano.

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TCL anunció su participación como patrocinador tecnológico de la Bogotá Gaming Cup, un circuito competitivo que reúne a diferentes actores de la industria con el objetivo de impulsar el desarrollo de los eSports en el país. El evento cuenta con aliados como Colombian Esports, el Comité Olímpico Colombiano, EA, Riot Games y Fortaleza FC, consolidándose como un espacio donde la competencia y la tecnología avanzan de la mano.

Durante la cobertura realizada por Volk Games, Sirley Díaz, Líder de Marca de TCL Electronics Colombia, explicó que esta participación responde a una estrategia alineada con la visión global de la compañía y con el crecimiento que vive la escena competitiva.

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"Para nosotros hace mucho sentido participar en este tipo de espacios porque nuestra misión es llevar tecnología e innovación a la vida de las personas. Como patrocinadores del movimiento olímpico a nivel global, vemos una oportunidad importante para acompañar el desarrollo de los eSports en Colombia", señaló.

La ejecutiva también destacó que el crecimiento de las comunidades gamer ha cambiado la forma en que las personas interactúan, especialmente entre jóvenes y adultos que encuentran en los videojuegos un espacio para competir, compartir y crear nuevas relaciones.

Según explicó, esa evolución también cambia las necesidades del jugador, motivo por el cual TCL ha fortalecido su portafolio con monitores orientados al gaming, incorporando tecnologías como Quantum Dot, Mini LED, tasas de refresco de hasta 300 Hz y certificaciones enfocadas en el cuidado visual durante largas sesiones de juego.

"Queremos ofrecer productos que permitan disfrutar una mejor experiencia sin dejar de lado aspectos como el cuidado de la salud visual. Buscamos estar presentes en el día a día de quienes hacen parte de estas comunidades", comentó Díaz.

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Como parte de su participación en la Bogotá Gaming Cup, TCL instaló un espacio donde los asistentes pueden conocer televisores, monitores y otros productos de la marca, diseñados para responder tanto a las necesidades de los jugadores como del entretenimiento en el hogar.

TCL instaló un espacio donde los asistentes pueden conocer televisores, monitores y otros productos de la marca Cortesía: TCL

Durante la entrevista también surgió una pregunta que muchos gamers se hacen actualmente: ¿vale la pena jugar en un televisor en lugar de un monitor?

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Para Díaz, la respuesta depende del tipo de experiencia que busca cada usuario. Explicó que la evolución de los televisores ha reducido considerablemente esa distancia gracias a tecnologías que antes eran exclusivas de los monitores especializados.

En Colombia, por ejemplo, TCL ofrece la línea C6K Mini LED, disponible desde las 55 pulgadas, con conectividad HDMI 2.1 y una tasa de refresco nativa de 144 Hz, características pensadas para quienes buscan disfrutar videojuegos, cine, deportes y contenido multimedia desde un mismo equipo.

"Hoy podemos llevar la misma tecnología a diferentes tamaños de pantalla. Si una persona quiere un televisor para jugar, ver películas o disfrutar documentales, encontrará una excelente calidad de imagen y una fluidez que responde muy bien a las necesidades de un gamer", afirmó.

Más allá de la presencia de una nueva marca en una competencia de videojuegos, esta alianza refleja cómo el gaming continúa consolidándose como una industria estratégica para el desarrollo tecnológico en Colombia. Con un mercado que sigue creciendo y comunidades cada vez más activas, iniciativas como la Bogotá Gaming Cup evidencian que los eSports ya no son una tendencia pasajera, sino un sector que continúa atrayendo inversión, innovación y nuevos aliados para fortalecer su futuro.

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