En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
COLOMBIA DECIDE 2026
PAPÁ PITUFO
FIEBRE AMARILLA
ZULMA GUZMÁN
CONCIERTO BAD BUNNY
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección POLÍTICA Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / POLÍTICA  / Presidente Petro contará con visa especial para viajar a Estados Unidos y reunirse con Donald Trump

Presidente Petro contará con visa especial para viajar a Estados Unidos y reunirse con Donald Trump

La canciller Rosa Villavicencio también tendrá el documento temporal para el encuentro que sostendrán los mandatarios de Colombia y Estados Unidos. ¿Quiénes más estarán presentes?

Por: Noticias Caracol
Actualizado: 26 de ene, 2026
Comparta en:
Petro tendrá visa especial para viajar a Estados Unidos y reunirse con Donald Trump
AFP

Se están ultimando detalles para la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero, a las 11:00 a.m.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Al mandatario colombiano le había sido revocada la visa americana luego de participar en una protesta propalestina en Nueva York, tras participar en la Asamblea de la ONU. Además, fue incluido en la Lista Clinton junto a Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Últimas Noticias

  1. Mauricio Cárdenas.
    Mauricio Cárdenas.
    Colprensa
    Elecciones Colombia

    Mauricio Cárdenas habla de sus propuestas en seguridad, salud y economía

  2. Esto propone Sergio Fajardo para recuperar el Catatumbo y luchar contra la corrupción
    Cuenta de Instagram de Sergio Fajardo
    Elecciones Colombia

    Esto propone Sergio Fajardo para recuperar el Catatumbo y luchar contra la corrupción

Noticia en desarrollo.

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Gustavo Petro

Donald Trump

Estados Unidos

Publicidad

Publicidad

Publicidad