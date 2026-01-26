Presidente Petro contará con visa especial para viajar a Estados Unidos y reunirse con Donald Trump

Se están ultimando detalles para la visita del presidente Gustavo Petro a Estados Unidos, donde se reunirá con su homólogo Donald Trump el próximo 3 de febrero, a las 11:00 a.m.

Al mandatario colombiano le había sido revocada la visa americana luego de participar en una protesta propalestina en Nueva York, tras participar en la Asamblea de la ONU. Además, fue incluido en la Lista Clinton junto a Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Noticia en desarrollo.