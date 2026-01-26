Alerta en leche de fórmula para bebés por presencia de toxina: retiro masivo del mercado en Colombia

El Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimento (Invima) dio a conocer sobre el retiro voluntario de una leche infantil que se comercializa ampliamente en Colombia y que tendría la presencia de la toxina cereulida. El producto podría significar un riesgo en la salud de las personas menores de edad que lo consuman.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

(Síganos en Google Discover y conéctese con las noticias más importantes de Colombia y el mundo)

La empresa Sanulac Colombia compartió un comunicado indicando las razones del retiro del producto y sus características. "Retiro voluntario de varios lotes de leche infantil de la marca Alula Gold Premium, disponibles en farmacias, comercios minoristas y operadores logísticos, debido a la presencia de la toxina cereulida en un ingrediente suministrado por uno de sus proveedores", explican en el texto.



La razón de la alerta fue dad inicialmente por la Asociación Profesional Francesa de Nutrición Infantil. "Presencia de cereulida en un ingrediente (el omega-6 ARA) suministrado por un proveedor internacional y utilizado en la composición de determinadas leches infantiles. La cereulida puede provocar trastornos digestivos como vómito y diarrea", indicaron sobre la toxina hallada en los productos.



Al tiempo que se emitió esta alerta, diversas agencias sanitarias en el mundo han emitido advertencias de comercialización sobre otro producto similar, una leche de fórmula para bebés de la marca Nestlé que ha sido prohibida o retirada de los mercados en al menos 55 países. "Tras la detección de un problema de calidad en un ingrediente suministrado por un proveedor líder, Nestlé ha realizado pruebas a todo el aceite de ácido araquidónico (ARA) y las mezclas de aceites correspondientes utilizadas en la producción de sus productos de nutrición infantil potencialmente afectados", se lee en el aviso de la multinacional.

Publicidad

Lea: Aumenta a 55 países la prohibición de leche de fórmula de popular marca por riesgo de toxina



¿Qué se sabe de la leche de fórmula retirada del mercado en Colombia?

La empresa Sanulac, tras recibir la alerta sobre el ingrediente del proveedor, efectuó un análisis a través de un laboratorio independiente acreditado con el fin de evaluar los productos. "Los primeros análisis, realizados mediante un método internacional normalizado, tanto en el ingrediente ARA como en el producto final, ofrecieron todos resultados conformes. Posteriormente, la empresa decidió llevar a cabo análisis complementarios sobre el producto reconstituido (es decir, el producto preparado en biberón)".

En los exámenes se reveló la presencia de trazas de la toxina alertada y con eso se llevó a la decisión del retiro voluntario de los lotes afectados de manera preventiva. "Somos plenamente conscientes de que esta información puede generar preocupación entre los padres de familia. Por esta razón, invitamos a los consumidores a consultar la lista de productos y números de lotes afectados a continuación. Únicamente estos productos y números de lotes están incluidos en el proceso de retiro. Todos los demás lotes de estos mismos productos, pueden consumirse con total seguridad", aseguró la empresa.



Lotes afectados por la toxina

ALULA GOLD 1 PREMIUM 200g, 8000003288, 6/02/2027

ALULA GOLD 1 PREMIUM 400g, 8000003285, 6/02/2027

ALULA GOLD 1 PREMIUM 900g, 8000003300, 17/02/2027

ALULA GOLD 1 PREMIUM 900g, 8000003378, 7/03/2027

ALULA GOLD 2 PREMIUM 200g, 8000003226, 28/11/2026

ALULA GOLD 2 PREMIUM 400g, 8000003269, 28/11/2026

ALULA GOLD 2 PREMIUM 400g, 8000003286, 6/02/2027

ALULA GOLD 2 PREMIUM 400g, 8000003351, 12/03/2027

ALULA GOLD 2 PREMIUM 900g, 8000003275, 30/01/2027

ALULA GOLD 2 PREMIUM 900g, 8000003345, 3/03/2027

ALULA GOLD 3 PREMIUM 200g, 8000003180, 29/11/2026

ALULA GOLD 3 PREMIUM 400g, 8000003181, 29/11/2026

ALULA GOLD 3 PREMIUM 400g, 8000003287, 7/02/2027

ALULA GOLD 3 PREMIUM 400g, 8000003352, 12/03/2027

ALULA GOLD 3 PREMIUM 900g, 8000003194, 2/12/2026

ALULA GOLD 3 PREMIUM 900g, 8000003271, 30/01/2027

ALULA GOLD 3 PREMIUM 900g, 8000003347, 2/12/2026

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM 200g, 8000003224, 19/11/2026

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM 200g, 8000003291, 10/02/2027

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM 200g, 8000003359, 12/03/2027

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM 400g, 8000003223, 18/11/2026

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM 400g, 8000003290, 10/02/2027

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM 900g, 8000003245, 2/12/2026

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM 900g, 8000003301, 17/02/2027

ALULA GOLD COMFORT PREMIUM 900g, 8000003386, 18/03/2027

¿Cómo consultar el registro sanitario de un producto en Colombia?

El Invima emite alertas y comunicados continuamente sobre los riesgos que tienen los productos fraudulentos, indicando el peligro que representan para la salud de los consumidores. Para verificar el número de registro sanitario de un producto antes de utilizarlo puede seguir los siguientes pasos:



Ubique el número de registro sanitario en el producto, deber estar visible. A menudo acortado como "Reg. San. INVIMA"

Ingrese al enlace oficial del Invima: https://www.invima.gov.co/consulta-registros-sanitarios

Puede seleccionar la opción de "Consulta básica" e iniciar la búsqueda con el número de registro, incluyendo las letras que tenga, o incluso buscarlo por nombre

También está la opción de "Consulta avanzada", en la que puede seleccionar el tipo de producto (medicamento, suplemento dietario, etc.) y realizando la búsqueda por nombre de producto, registro sanitario o principio activo.