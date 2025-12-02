Call of Duty: Mobile y Street Fighter 6 se unen en una temporada clave para su aniversario

Call of Duty: Mobile prepara el lanzamiento de su Temporada 11 con un anuncio que resuena dentro y fuera de su comunidad: la llegada de Street Fighter 6 al ecosistema del juego. La actualización, disponible desde el 11 de diciembre, coincide además con el Sexto Aniversario del título, convirtiéndose en el punto central de las celebraciones. Más que un cruce de contenido, la alianza representa el encuentro entre dos universos que han acompañado a generaciones de jugadores, ahora reunidos en un espacio compartido dentro del entorno móvil.

La presentación oficial incluyó un tráiler que adelanta parte de los contenidos temáticos pensados para esta temporada. En él se evidencia la intención de trasladar la identidad visual y el estilo de Street Fighter 6 a la experiencia de Call of Duty: Mobile, con énfasis en operadores, armamento y elementos cosméticos.

Operadores icónicos con sello de Street Fighter

El componente más destacado de la colaboración es el Heroe’s Collection Series Armory, una línea centrada en cuatro operadores legendarios reinterpretados bajo la estética de Street Fighter 6. Shadowfall recibe un diseño inspirado en Chun-Li, Fiona St. George adopta la presencia de Cammy, Hidora Kai asume el papel de Ryu y Shigenori incorpora los rasgos de Akuma. Cada uno está acompañado por un paquete temático que incluye emotes, stickers, sprays y otros ítems decorativos que amplían la personalización de los jugadores.



A este contenido se suma la Champion’s Collection Series Armory, compuesta por más de 30 objetos que van desde charms y tarjetas de jugador hasta skins para vehículos, todos alineados con la iconografía clásica de Street Fighter. Entre las recompensas principales se encuentran cuatro armas temáticas: USS9 – Chun-Li, LW3 – Cammy, Grau 5.56 – Ryu y MG42 – Akuma. La temporada también ofrecerá ítems gratuitos, manteniendo un equilibrio para quienes prefieren progresar sin adquirir paquetes adicionales.



Una revelación con foco en Latinoamérica

La comunidad latinoamericana tuvo un papel clave en la presentación de esta colaboración. OXXO DOJO 2025, realizado en el Frontón Bucareli de la Ciudad de México, fue el lugar elegido para revelar los detalles de la actualización. Allí, jugadores y creadores de contenido participaron en actividades como el meet & greet, el torneo 1 vs 1 Beat The Beast y el concurso Cosplay Royale. El evento sirvió como un punto de encuentro para celebrar tanto la historia del título como su relación con la región.

Un cierre de año con múltiples novedades

Aunque la unión con Street Fighter 6 concentra la atención, la Temporada 11 también incorporará un modo completamente nuevo: DMZ: Recon. Esta modalidad introduce una experiencia centrada en exploración, extracción y progresión estratégica, ampliando el repertorio de actividades para quienes buscan alternativas más tácticas dentro del juego.

La inclusión simultánea de la colaboración y del modo DMZ: Recon consolida a la Temporada 11 como una de las actualizaciones más robustas del año. Ambas propuestas apuntan a ofrecer variedad y profundidad, dos elementos clave para mantener la relevancia de un título que, tras seis años en el mercado, continúa expandiendo su alcance dentro del entorno móvil.

Un aniversario con proyección

Con el lanzamiento programado para el 11 de diciembre, Call of Duty: Mobile se prepara para cerrar 2025 reforzando su vínculo con la comunidad e introduciendo novedades que combinan nostalgia, identidad de marca y nuevas capas de jugabilidad. La colaboración con Street Fighter 6 no solo marca un hito para el juego, sino que también evidencia el rol del mercado móvil como espacio capaz de reunir franquicias históricas en propuestas frescas y accesibles.

En conjunto, la temporada se perfila como un punto clave dentro del ciclo anual de actualizaciones, equilibrando contenido temático, nuevas oportunidades de progresión y una celebración diseñada para resaltar el camino recorrido por el título en su sexto aniversario.

