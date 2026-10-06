¿Cómo llegar al SOFA 2026 desde el aeropuerto El Dorado? Estas son las opciones

El SOFA 2026 se realizará del 8 al 12 de octubre en Corferias, ubicado en la Carrera 37 #24-67, con una programación dedicada al ocio, la fantasía, los videojuegos, el cosplay, el anime, los cómics y diferentes expresiones de las industrias creativas.

Del aeropuerto El Dorado a Corferias

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Una de las alternativas más prácticas es utilizar el sistema TransMilenio.



Desde el aeropuerto puedes dirigirte al Portal El Dorado utilizando el servicio de alimentación disponible para conectar con el sistema. Una vez allí, puedes tomar la Ruta 1, que recorre la Calle 26 y pasa por diferentes puntos importantes de este sector de Bogotá.

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El recorrido incluye las estaciones Ciudad Universitaria y Corferias, por lo que puedes bajarte directamente en esta última y continuar hacia el recinto ferial.

La ruta pasa por:

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Portal El Dorado

Modelia

Normandía

Av. Rojas

El Tiempo

Salitre El Greco

CAN

Gobernación

Quinta Paredes

Corferias

Ciudad Universitaria

Concejo de Bogotá

Centro Memoria

Universidades CityU

La estación Corferias está ubicada sobre la Avenida El Dorado con Carrera 40, a pocos minutos del recinto ferial.

¿Y si me bajo en Ciudad Universitaria?

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Ciudad Universitaria también es una alternativa para llegar al SOFA.

Esta estación está ubicada en la Avenida El Dorado con Carrera 33A y cuenta con diferentes servicios de TransMilenio y rutas zonales.

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De hecho, la Ruta 1 conecta directamente Portal El Dorado → Ciudad Universitaria → Corferias, por lo que, si tu objetivo es llegar al SOFA, lo más sencillo es continuar hasta la estación Corferias.

Ciudad Universitaria también puede ser útil como punto de referencia para quienes llegan desde otros sectores de Bogotá.

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También puedes llegar en SITP

El sistema TransMiZonal cuenta con varias rutas que tienen paraderos identificados como Corferias.

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Una de ellas es la K307, que tiene paraderos sobre la Avenida Carrera 40 con Calle 22B y Avenida Carrera 40 con Calle 24A. Estos puntos permiten llegar caminando hasta el recinto de Corferias.

Otra alternativa es la K332, que cuenta con paraderos en:

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Avenida La Esperanza con Carrera 37.

Avenida La Esperanza con Avenida Carrera 40.

Esta ruta resulta especialmente interesante para quienes se movilizan por la zona de Ciudad Universitaria, ya que también tiene un paradero en Estación Ciudad Universitaria, antes de continuar hacia Corferias.

También está la K505, cuyo destino es precisamente Corferias y que conecta diferentes sectores de Bogotá con esta zona.

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Por eso, dependiendo del lugar desde el que vengas, puede ser más conveniente utilizar un servicio zonal en lugar de ingresar a una estación troncal.

¿Cuánto cuesta el transporte?

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Para 2026, la tarifa oficial de TransMilenio, TransMiZonal y TransMiCable es de:

$3.550 COP por viaje.

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Además, quienes utilizan una tarjeta TuLlave personalizada pueden realizar transbordos entre servicios troncales y zonales sin pagar nuevamente durante el periodo establecido por el sistema.

Esto significa que, si necesitas combinar TransMilenio y SITP para completar tu recorrido, puedes aprovechar los transbordos integrados siempre que cumplas las condiciones de la tarjeta.

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Una ruta sencilla desde el aeropuerto

Si llegas con maletas y quieres evitar complicaciones, una de las opciones más fáciles de seguir es:

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Aeropuerto El Dorado

Servicio de alimentación hacia Portal El Dorado

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Portal El Dorado

Ruta 1 hacia el centro

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Estación Corferias

SOFA 2026

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Otra posibilidad es utilizar Ciudad Universitaria como punto de referencia y conectar desde allí con las rutas que continúan hacia Corferias.

Paraderos del SITP que te pueden servir

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Si estás buscando llegar lo más cerca posible de Corferias, estas son algunas de las referencias que conviene tener en cuenta:

K307

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Corferias – AK 40 con Calle 22B

Corferias – AK 40 con Calle 24A

K332

Corferias – Avenida La Esperanza con Carrera 37

Corferias – Avenida La Esperanza con AK 40

Estación Ciudad Universitaria – Carrera 33 con Calle 25D

K505

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Servicio zonal con destino Corferias.

Estas opciones pueden resultar especialmente útiles para quienes se movilizan desde diferentes barrios de Bogotá y no necesariamente necesitan utilizar una estación troncal.

¿A qué hora puedo llegar?

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El SOFA 2026 abrirá sus puertas el jueves 8 de octubre desde las 12:00 del mediodía hasta las 8:00 p. m.

El viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de octubre, el horario será de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.

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Finalmente, el lunes 12 de octubre, último día del evento, estará abierto de 10:00 a. m. a 7:00 p. m.

Si vas a llegar desde el aeropuerto, es recomendable revisar el estado del sistema y los recorridos antes de salir, especialmente durante los días de mayor asistencia al evento.

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Con varias alternativas de TransMilenio y SITP, llegar al SOFA desde El Dorado puede ser bastante sencillo: Portal El Dorado, Ciudad Universitaria y Corferias son las principales referencias que debes tener en cuenta para organizar el recorrido.

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