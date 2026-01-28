Crunchyroll Anime Awards 2026 vuelve a Tokio para celebrar una década del anime global

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 ya tienen fecha y lugar: el 23 de mayo, Tokio volverá a ser el punto de encuentro para una celebración que cumple diez ediciones reconociendo lo mejor del anime a nivel mundial. Tras un año especialmente activo para la industria —tanto en streaming como en salas de cine—, la ceremonia regresa a su país de origen con una agenda que combina premiación, música y participación directa de los fans.

Esta décima edición no solo destaca por su carácter conmemorativo, sino por consolidar un formato que ha crecido de manera sostenida desde sus primeras entregas. Hoy, los Anime Awards reúnen a audiencias de todo el mundo alrededor de 32 categorías que reflejan la diversidad creativa del medio: series, películas, interpretaciones, música y talento detrás de cámara.

Tokio como escenario simbólico

Volver a Tokio no es una decisión menor. Japón representa el origen cultural e industrial del anime, y su elección como sede refuerza el vínculo entre las historias que nacen allí y la comunidad global que las consume y celebra. En palabras de Crunchyroll, este regreso funciona como un reconocimiento al lugar donde se gestan muchas de las obras que hoy tienen impacto internacional.



La ceremonia contará nuevamente con un pre-show global, una alfombra naranja con invitados de la industria y una transmisión en vivo pensada para audiencias internacionales. El evento busca equilibrar el espectáculo con el reconocimiento al trabajo creativo, manteniendo su enfoque en el aporte cultural del anime al entretenimiento contemporáneo.



Conductores y continuidad

La conducción volverá a estar a cargo de Sally Amaki y Jon Kabira, quienes regresan por cuarto año consecutivo como coanfitriones. Su presencia aporta continuidad a una ceremonia que ha sabido construir identidad propia, combinando voces conocidas del medio con un enfoque accesible para públicos diversos.

El pre-show global también mantiene su equipo, con Lauren Moore y Tim Lyu al frente, reforzando la idea de un evento que comienza antes de la premiación principal y que amplía la experiencia para los espectadores.

Un homenaje que conecta generaciones

Uno de los anuncios más destacados de esta edición es el tributo por el 30.º aniversario de Neon Genesis Evangelion, una de las series más influyentes en la historia del anime. La cantante Yoko Takahashi interpretará “A Cruel Angel’s Thesis”, tema icónico de la serie, acompañada por suites sinfónicas ejecutadas por la Orquesta Filarmónica de Tokio.

La dirección musical estará a cargo de Hirofumi Kurita, con arreglos de Kazunori Miyake, en una propuesta que busca recontextualizar una obra clave del anime desde un lenguaje orquestal. Este homenaje no solo apela a la nostalgia, sino que subraya la vigencia de Evangelion como referente creativo, incluso tres décadas después de su estreno original en 1995.

Nominaciones y votación global

El 2 de abril será una fecha clave para los seguidores del anime: ese día se anunciarán los nominados y se abrirá oficialmente la votación global de los fans. Como en ediciones anteriores, el público tendrá un rol activo en la elección de los ganadores, reafirmando el carácter participativo de los premios.

Las obras elegibles corresponden a estrenos realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025. La selección de nominados estará a cargo de un jurado independiente compuesto por creativos, expertos de la industria, líderes de opinión e influencers de distintas regiones, lo que busca asegurar una mirada amplia y diversa sobre el panorama del anime actual.

Diez años de crecimiento sostenido

Desde su creación, los Crunchyroll Anime Awards han evolucionado en alcance y relevancia. Lo que comenzó con algunos millones de votos en sus primeras ediciones se ha transformado en una plataforma con decenas de millones de participaciones a nivel global. Este crecimiento refleja no solo el aumento del consumo de anime, sino su integración en la cultura popular de distintos países.

La décima edición funciona, así, como un punto de balance: una oportunidad para reconocer el camino recorrido, sin dejar de mirar hacia adelante. La presencia de socios como Sony Music Solutions Inc. y Dempsey Productions en la ejecución del evento refuerza la dimensión industrial y profesional que ha alcanzado la premiación.

Una celebración con alcance mundial

Los Crunchyroll Anime Awards 2026 se transmitirán en vivo para audiencias de todo el mundo, consolidándose como el principal evento anual dedicado a celebrar a los creadores, músicos e interpretaciones que dan forma al anime contemporáneo. Más allá de los premios, la ceremonia se plantea como un espacio de encuentro entre culturas, generaciones y estilos narrativos.

Con Tokio como sede, un aniversario emblemático y una comunidad global participando activamente, la edición 2026 se perfila como un recordatorio del lugar que ocupa el anime hoy: un medio con raíces claras, pero con un alcance que trasciende fronteras y pantallas.

