Crunchyroll abre 2026 con una temporada de anime marcada por regresos y apuestas nuevas

Enero de 2026 marcará un punto de arranque sólido para el anime en streaming. Crunchyroll ya confirmó su calendario de estrenos de temporada, una alineación que combina regresos de alto perfil con nuevas producciones que buscan abrirse espacio en un mercado cada vez más competitivo. Lejos de apostar únicamente por nombres conocidos, la plataforma plantea un inicio de año equilibrado entre continuidad, diversidad de géneros y nuevas propuestas narrativas.

Entre los títulos más esperados se encuentra JUJUTSU KAISEN temporada 3, que llegará el 8 de enero bajo la producción de MAPPA. La serie continúa siendo uno de los pilares del anime moderno, no solo por su despliegue técnico, sino por la forma en la que ha sabido construir tensión y conflicto desde lo sobrenatural. Su regreso refuerza la estrategia de Crunchyroll de iniciar el año con franquicias de fuerte arrastre global.

Otro regreso relevante es Frieren: Más allá del final del viaje temporada 2, programado para el 16 de enero. La serie, producida por MADHOUSE, se ganó su lugar por una narrativa pausada y reflexiva, poco común dentro del fantasy tradicional. Su segunda temporada apunta a profundizar en los temas que la convirtieron en una de las propuestas más valoradas de los últimos años: el tiempo, la memoria y el peso de la inmortalidad frente a la fragilidad humana.



El calendario también da espacio a continuaciones que amplían universos ya conocidos. Hell’s Paradise temporada 2 (11 de enero) retoma el conflicto entre humanos e inmortales en una isla que sigue siendo tan peligrosa como impredecible. My Hero Academia: Vigilantes temporada 2 (5 de enero), por su parte, continúa explorando el costado menos visible del mundo de los héroes, alejándose del foco institucional para centrarse en personajes que operan al margen del sistema.

En cuanto a propuestas nuevas, Sentenced to Be a Hero abre la temporada el 3 de enero con una premisa poco convencional: el heroísmo entendido como castigo. Producida por Studio KAI, la serie introduce un enfoque más oscuro y cíclico del sacrificio, donde morir no representa una salida, sino parte del castigo eterno. Ese mismo día también llega Fate/strange Fake, una nueva variación del universo Fate que traslada la Guerra del Santo Grial a territorio estadounidense, ampliando su mitología y escala narrativa.

El 10 de enero destaca TRIGUN STARGAZE, secuela directa de los eventos más recientes de la franquicia. Studio Orange vuelve a apostar por su reconocida animación en 3D para cerrar una historia marcada por el caos, la redención y las consecuencias de decisiones pasadas. Este título apunta más a consolidar una visión autoral que a reinventar la fórmula.

En un tono distinto, la temporada también incluye romances y slice of life como Hana-Kimi (4 de enero) y You and I Are Polar Opposites (11 de enero), que equilibran la oferta con historias más íntimas y cotidianas. A esto se suma Anyway, I’m Falling in Love with You temporada 2, que continúa explorando la adolescencia en un contexto marcado por la incertidumbre.

Finalmente, 【OSHI NO KO】temporada 3, que se estrena el 14 de enero, promete seguir profundizando en la cara menos idealizada de la industria del entretenimiento, una línea narrativa que ha sido clave para diferenciar la serie dentro del panorama actual.

Más allá de los títulos individuales, el calendario de enero de 2026 confirma una tendencia clara: Crunchyroll apuesta por mantener una programación variada, con estrenos simultáneos y una fuerte presencia de doblaje en español, ampliando su alcance en mercados como Latinoamérica. Sumado a su promoción vigente en planes anuales, la plataforma busca iniciar el año no solo con contenido, sino con una propuesta sólida de permanencia para su audiencia.

