Turista falleció en isla Barú tras resultar herida por una embarcación: esto dijeron las autoridades

Lo que pretendía ser un día tranquilo de descanso en la isla de Barú terminó en tragedia tras la muerte de una médica que se encontraba de visita en Cartagena de Indias, quién falleció luego de sufrir graves heridas tras un accidente con una embarcación mientras realizaba una actividad náutica en el sector turístico de Agua Azul.



La víctima fue identificada como Julie Natalie Bohórquez Romero, una médica ginecóloga obstetra que había llegado a la ciudad para participar en un congreso relacionado con su profesión. Tras asistir al evento académico, decidió aprovechar el tiempo libre para visitar la isla y disfrutar de una jornada de descanso en este reconocido destino turístico del Caribe colombiano.

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De acuerdo con información entregada en un reciente informe de Noticias Caracol, la profesional de la salud tomó un servicio de inflable para realizar una actividad recreativa en el mar. Sin embargo, durante el recorrido se presentó un incidente que terminó desencadenando el fatal desenlace.

Según lo conocido de manera preliminar, al parecer la persona que operaba la embarcación perdió el control de la motonave. En medio de la maniobra, la lancha habría realizado un giro inesperado que provocó que las personas que participaban en la actividad fueran lanzadas al agua. Posteriormente, la embarcación pasó por encima de la turista, ocasionándole múltiples heridas de gravedad.



Tras el accidente, la mujer fue auxiliada y trasladada para recibir atención médica. Las autoridades confirmaron que llegó en una condición crítica. El director del Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis), Rafael Navarro España, explicó que la víctima presentaba múltiples traumas producto del accidente.



“Traumas múltiples en tórax, trauma contundente y trauma penetrante en tórax, además de heridas en miembro superior derecho y extremidades superiores”, señaló el funcionario a Noticias Caracol.

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Navarro también detalló que, al momento de su llegada, la médica se encontraba en paro cardiorrespiratorio, por lo que el personal sanitario realizó maniobras de reanimación durante un tiempo prolongado. “Lastimosamente llegó en paro cardiorrespiratorio. Se hacen maniobras de reanimación aproximadamente durante unos 40 o 45 minutos”, indicó.

Aunque inicialmente se realizaron diferentes procedimientos médicos para intentar estabilizarla, incluyendo intervenciones como la colocación de un tubo de tórax, finalmente la mujer falleció a causa de la gravedad de las lesiones.



¿Qué dijeron las autoridades?

La emergencia se registró el domingo 15 de marzo en el sector de Agua Azul, en la zona turística de Barú. Tras conocerse el siniestro, la Dirección General Marítima (DIMAR), a través de la Capitanía de Puerto de Cartagena, activó los protocolos de búsqueda y rescate.

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Según el reporte oficial, la Estación de Control de Tráfico y Vigilancia Marítima recibió la alerta y coordinó las acciones de atención con la Estación de Guardacostas de Cartagena para responder a la emergencia.

Asimismo, la entidad anunció que se adelantarán las investigaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro y determinar posibles responsabilidades administrativas o jurisdiccionales dentro de sus competencias.

Desde la Capitanía de Puerto de Cartagena también se hizo un llamado a la comunidad y a los prestadores de servicios turísticos náuticos para cumplir estrictamente con las normas de seguridad marítima, con el fin de prevenir este tipo de accidentes.

Por su parte, la Alcaldía Mayor de Cartagena lamentó lo ocurrido a través de un comunicado oficial. En el pronunciamiento se confirmó que la víctima era la médica caqueteña de 42 años Julie Natalie Bohórquez Romero y se reiteró que las circunstancias del hecho están siendo investigadas por la autoridad marítima competente.

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El secretario (e) de Turismo de Cartagena, Milton Pereira Blanco, expresó condolencias a los familiares de la víctima mientras avanzan las indagaciones. “Lamentamos profundamente ese incidente. Enviamos un saludo de condolencia a la familia. Estamos trabajando articuladamente con Guardacostas para determinar con precisión cuáles fueron las circunstancias en que ocurrió este siniestro en la zona de Agua Azul”, manifestó el funcionario.

El secretario también señaló que, de manera preliminar, se busca establecer qué ocurrió durante la actividad recreativa y que el operador del servicio, que corresponde a un privado, deberá entregar las explicaciones pertinentes mientras la autoridad marítima analiza el informe oficial.

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Entre tanto, el centro médico donde laboraba la profesional también expresó su pesar por su fallecimiento. El Hospital Departamental María Inmaculada lamentó profundamente la partida de la médica y destacó su dedicación al servicio de los pacientes.

“Julie Nataly Bohórquez Romero dedicó gran parte de su vida al servicio de nuestros usuarios. Enviamos las más sinceras condolencias a familiares y amigos y pedimos a Dios fortaleza en este momento de dolor”, señaló la institución.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co