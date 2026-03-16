Adiós a estas tradicionales marcas de leche en Colombia: cierre de planta afectaría su operación

La compañía de origen peruano Grupo Gloria anunció el cierre de su operación láctea en Colombia, una decisión que incluye el cese de actividades en la planta que operaba en el municipio de Cogua, en Cundinamarca. La planta, que llevaba más de una década funcionando y produciendo leche, yogures y otros derivados lácteos, estaba destinada a marcas propias del grupo y a otras que se comercializaban para cadenas de supermercados y tiendas de descuento.

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Con el cierre, la empresa dejará de fabricar varios productos que hacían parte de su portafolio en Colombia. Aunque el grupo empresarial continuará presente en el país, su estrategia cambiará y se enfocará principalmente en la categoría de bebidas. La decisión se tomó luego de una revisión interna sobre la viabilidad del negocio lácteo en el mercado colombiano. Según explicó la compañía, el objetivo es concentrar sus recursos en líneas donde considera que tiene mayores posibilidades de crecimiento.

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Las marcas de leche que desaparecerían en Colombia

Uno de los efectos más visibles de esta decisión será la posible salida del mercado de algunas marcas conocidas en el país. Entre ellas se encuentran Algarra y Lechesan, que durante años estuvieron presentes en supermercados, tiendas y cadenas de descuento.



La marca Algarra tiene una larga trayectoria en Colombia. Fue fundada en 1952 y durante décadas se posicionó como una de las marcas de leche más reconocidas del país. En 2004 fue adquirida por Grupo Gloria, lo que marcó la entrada del conglomerado peruano al mercado colombiano.



Desde entonces, la empresa amplió el portafolio de la marca con productos como leche líquida, bebidas lácteas, yogures y otros derivados. Estos productos se distribuían en supermercados, tiendas de barrio y establecimientos mayoristas.

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Por su parte, Lechesan también hacía parte del portafolio de la compañía y se comercializaba en diferentes regiones del país. Aunque tenía menor presencia frente a Algarra, su producción se realizaba igualmente en la planta de Cogua. Además de estas marcas, la planta producía artículos para terceros, incluidos productos que eran vendidos bajo marcas propias de algunas cadenas de supermercados y tiendas de descuento como Tiendas D1 y Tiendas Ara.

Con el cierre de la operación, esas líneas de producción también dejarán de fabricarse en esta planta.



¿Qué impacto tiene para los trabajadores?

El cierre de la planta tendría efectos principalmente a nivel local, pues se estima que más de 150 trabajadores podrían verse afectados por la suspensión de las operaciones, aunque la empresa aún no ha detallado el proceso que seguirá para el manejo del personal. "Es pérdida para la empresa. Si cierran esta empresa, ese cartón ya no lo vuelven a utilizar. Perdimos el viaje, el pedido que llevamos", indicó el trabajador Fabio Antonio López a Noticias Caracol.

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Desde el sector productivo se ha señalado que el cierre de esta planta no tendría un impacto significativo en la producción nacional de leche. Según la Asociación Nacional de Productores de Leche (Analac), el volumen procesado por esta empresa representaba una proporción pequeña dentro del total del país. "La planta de Gloria manejaba unos volúmenes muy pequeños que no debería generar ninguna distorsión en el mercado y mucho menos afectar el precio de compra para el productor lácteo", explicó Corina Zambrano, presidente ejecutiva de Analac

De acuerdo con cifras del sector, la planta manejaba cerca de 130.000 litros de leche al día, lo que equivale aproximadamente a un porcentaje reducido de la producción nacional. Por esta razón, la analista considera que la decisión no debería alterar los precios de compra de leche para los productores. Sin embargo, el efecto podría sentirse con mayor fuerza en regiones cercanas como Boyacá y Cundinamarca, donde algunos ganaderos y proveedores tenían vínculos comerciales con la planta.



El futuro de la empresa Grupo Gloria en Colombia

Y aunque la compañía cerrará su negocio lácteo, Grupo Gloria no abandonará el mercado colombiano. El conglomerado indicó que su presencia continuará, pero enfocada en el negocio de bebidas. Dentro de su portafolio en el país también se encuentran productos como los jugos y néctares de la marca California, que seguirían comercializándose en el mercado nacional.

El anuncio del cierre ocurre además en medio de un proceso de expansión internacional del grupo. La empresa está avanzando en la adquisición del 80% de la compañía argentina Molfino Hermanos, operación valorada en cerca de 500 millones de dólares.

Por ahora, la empresa no ha informado cuál será el destino de la planta ubicada en Cogua ni el cronograma definitivo para el cierre de las operaciones. Tampoco se han dado detalles sobre si las marcas que hoy desaparecen del mercado colombiano podrían regresar en el futuro bajo otro modelo de producción.

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VALENTINA GÓMEZ GÓMEZ

NOTICIAS CARACOL

vgomezgo@caracoltv.com.co