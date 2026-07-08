Crunchyroll sorprendió con grandes anuncios en Anime Expo 2026

Cada edición de Anime Expo suele convertirse en el escenario donde la industria del anime adelanta parte de su futuro. Estudios, plataformas y creadores aprovechan el evento para mostrar avances exclusivos, compartir sorpresas con los asistentes y anticipar algunos de los proyectos que dominarán las conversaciones durante los próximos meses.

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En la edición de 2026 no fue diferente. Durante su tradicional presentación en el Peacock Theater de Los Ángeles, Crunchyroll reunió a miles de fanáticos para revelar nuevos avances, estrenos, invitados especiales y varias producciones que ampliarán su catálogo en los próximos años.

El evento estuvo cargado de anuncios para quienes siguen tanto adaptaciones de manga y manhwa como historias originales. También hubo espacio para proyectos basados en videojuegos, nuevas temporadas de series reconocidas y algunas colaboraciones musicales inesperadas que llamaron la atención del público presente.



Sin embargo, la mayor sorpresa de la jornada llegó cuando Crunchyroll confirmó que Solo Leveling: Beyond the System ya se encuentra en producción. La nueva película para cines continuará directamente la historia después de los acontecimientos de la segunda temporada del anime y representa el siguiente gran paso para una de las franquicias más populares de los últimos años.



Los asistentes a Anime Expo fueron los primeros en conocer la noticia y también pudieron ver una imagen promocional preliminar junto con un video conceptual. La película volverá a contar con la animación de A-1 Pictures, estudio responsable de la serie, mientras que la producción estará a cargo de Aniplex, Netmarble, D&C MEDIA, Kakao Piccoma y Crunchyroll. Por ahora no se ha confirmado una fecha de estreno.

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Otro de los anuncios más esperados estuvo relacionado con Ghost of Tsushima Legends, la adaptación al anime inspirada en el universo del exitoso videojuego. Crunchyroll presentó por primera vez a los personajes principales de la serie, ofreciendo un nuevo vistazo al proyecto anunciado el año pasado junto a Aniplex, Sony Music y PlayStation Productions.

La adaptación contará con Takanobu Mizuno como director, HAYATE Inc. en la producción, los guiones de Satoshi Maejima y Gen Urobuchi, diseños de personajes de Takashi Okazaki y la animación de KAMIKAZE DOUGA. El objetivo es trasladar la estética samurái del juego a una propuesta con un enfoque cinematográfico. Su fecha de estreno todavía no ha sido revelada.

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La presentación también dejó uno de los momentos más inesperados cuando Dave Grohl apareció en un mensaje en video para anunciar que la canción "Breed" de Nirvana será el tema de apertura del anime The Guy She Was Interested in Wasn't a Guy At All, cuyo estreno está previsto para comienzos de 2027.

Entre las adaptaciones que siguen generando expectativa también apareció Kagurabachi, cuya llegada a Crunchyroll ya había sido confirmada para el próximo año. Durante el panel, los asistentes participaron en una sesión de preguntas y respuestas con el actor de voz Taihi Kimura y pudieron observar por primera vez el diseño preliminar del protagonista Chihiro Rokuhira.

Además de estos anuncios, Crunchyroll confirmó la llegada de múltiples series para los próximos meses y 2027. Entre ellas destacan Here U Are, adaptación del popular manhwa; Fate Rewinder, una historia de ciencia ficción centrada en personajes capaces de rebobinar el tiempo; Dengeki Daisy, una comedia romántica con elementos de espionaje; y Gacha Girls Corps, basada en un jugador que termina transportado a otro mundo.

La plataforma también presentó nuevos avances de Magical Buffs, The Vermilion Mask y Overgeared, mientras que confirmó el regreso de varias producciones reconocidas por los fans. Aoashi estrenará su segunda temporada en octubre de 2026, mientras que The Rising of the Shield Hero continuará la historia de Naofumi con una quinta temporada prevista para el próximo año.

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Con este conjunto de anuncios, Crunchyroll dejó claro que su estrategia para los próximos meses apuesta tanto por franquicias ya consolidadas como por nuevas adaptaciones que llegan desde el manga, el manhwa y los videojuegos. La Anime Expo 2026 volvió a convertirse en una vitrina para conocer parte del futuro del anime, y todo apunta a que varias de estas producciones seguirán dando de qué hablar antes de su estreno.

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