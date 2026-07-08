Lo que hará Viviane Morales desde el Mineducación como ministra designada por De la Espriella

En entrevista con Noticias Caracol, la abogada constitucionalista y ex fiscal general, Viviane Morales, detalló los pilares de lo que será su gestión al frente del Ministerio de Educación en el gobierno del presidente electo de Abelardo de la Espriella. Morales reconoció que, si bien el país ha logrado avances significativos en cobertura —pasando de un 9% en los años 90 a un 57% de acceso en la actualidad—, el gran desafío pendiente en esa cartera es la excelencia académica. La ministra designada señaló con preocupación el desempeño de los estudiantes colombianos en evaluaciones internacionales y nacionales. "Nuestros jóvenes se están rajando seguidamente en las pruebas Saber y en las pruebas PISA en los saberes fundamentales: lectura, escritura y matemáticas", afirmó. Para enfrentar esto, propone una mayor formación docente y una gobernanza más clara con las secretarías de educación.

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Uno de los puntos centrales de su propuesta es fortalecer la educación técnica y tecnológica para facilitar la inserción laboral de los jóvenes. Según Morales, el 55% de los graduados profesionales no encuentran trabajo en su área de estudio, lo que genera resentimiento en las familias. Su apuesta se enfoca en "ciclos cortos y rápidos" que permitan un tránsito efectivo de la educación media al mundo del trabajo.

Frente a la relación con los sectores sindicales, Morales calificó a los maestros como la "columna vertebral" del sistema educativo y prometió una interlocución abierta y respetuosa con Fecode, la principal organización sindical de profesores de Colombia.



Sobre la situación de las universidades públicas y los recientes disturbios, la futura ministra fue enfática en que el orden será una prioridad: "Las universidades no son repúblicas independientes ni están por fuera del Estado colombiano", declaró, y aseguró que no se permitirá el tráfico de estupefacientes ni actividades delictivas dentro de los planteles. De igual forma, subrayó que se respetará la autonomía universitaria, criticando lo que considera intentos del Gobierno actual por imponer rectores según intereses políticos.



En cuanto a la financiación, Morales indicó que su cartera deberá reglamentar los nuevos mecanismos aprobados en el Congreso para los artículos 86 y 87 de la Ley 30, con el fin de aliviar la "asfixia financiera" de las instituciones públicas.

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La ministra designada denunció obstáculos en el proceso de transición con el Gobierno saliente. "Lo que ya estaba planeado por parte de este gobierno es que no hubiera empalme", sostuvo, y mencionó que las reuniones fueron canceladas a última hora y reemplazadas por lo que el gobierno actual denomina un "empalme con el pueblo". A pesar de esto, aseguró que su equipo está avanzando mediante el seguimiento de la contratación y la información pública disponible en plataformas oficiales.

En general, Morales explicó que sus propuestas y puntos clave será la calidad educativa, y el foco en mejorar resultados en lectura, escritura y matemáticas. También la educación técnica, con el fomento de programas cortos para una rápida vinculación laboral. Además, los valores éticos, con la recuperación de la ética basada en los principios constitucionales. Y lo que ella llamó el profesionalización docente, que explicó como la creación de un sistema de formación continua y especializada, especialmente para la primera infancia. También habló de seguridad en campus, con la aplicación de la ley frente a delitos cometidos dentro de las universidades.

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